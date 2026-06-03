Сон в самолете может быть опасным: бортпроводница раскрыла главные ошибки

Салон самолета / © Pixabay

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Многие путешественники во время длительных перелетов стараются устроиться как можно удобнее, чтобы поспать. Однако некоторые популярные позы для сна могут создавать неудобства другим пассажирам или даже представлять опасность.

Об этом рассказала бывшая бортпроводница Барбара Бачильери, которая работала в авиации 14 лет, передает издание Mirror.

Как не стоит спать в самолете

Эксперт отметила, что во время полетов ей приходилось видеть очень разные позы для сна, однако некоторые из них могут создавать риски для самих пассажиров.

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«И не спите на полу самолета. Ковер очень грязный, и вам придется пристегиваться ремнем безопасности», — пошутила Барбара.

Неудачным решением эксперт считает сон с головой, свисающей в проход между рядами. В таком положении человека могут случайно задеть бортпроводники, когда будут двигаться по салону с коляской.

Также Барбара советует отказаться от привычки дремать, положив голову на откидной столик или умостившись на подлокотниках. По ее мнению, это вопрос гигиены, ведь такими поверхностями пользуются сотни людей.

Отдельное внимание бывшая стюардесса уделила поведению пассажиров во время полета. Она подчеркнула, что перед тем, как откинуть спинку кресла, стоит убедиться, что человек позади не ест и не пьет. Поскольку столик закреплен на спинке сиденья, резкое движение может опрокинуть напитки или испортить обед.

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Другие советы стюардессы

Кроме того, Бачильери призвала не оставлять использованные салфетки в карманах сидений. По ее словам, эти места сложно очищать, поэтому мусор лучше выбрасывать в специально отведенные места.

Среди других рекомендаций — перевозить жидкости в защитных силиконовых пакетах, чтобы избежать протекания в ручной клади, а также не использовать откидные столики для смены детских подгузников.

Для длительных перелетов эксперт советует заранее позаботиться о перекусах. Она пояснила, что из-за турбулентности раздачу еды могут временно приостановить, поэтому запас снеков пригодится. Также пассажирам рекомендуют загружать фильмы или сериалы до вылета на случай, если бортовая система развлечений будет недоступна.

В одном из своих видео бывшая бортпроводница также рассказала о внутренних правилах для членов экипажа. По ее словам, во время работы в униформе бортпроводникам запрещено демонстрировать публичные проявления чувств, курить, пользоваться вейпами и употреблять алкоголь. Также им не разрешается пить кофе у выхода на посадку и жевать жвачку.

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Напомним, для сна, дополнительного пространства или минимальной турбулентности — у каждого места в самолете есть свои преимущества. Эксперты поделились советами, как выбрать самый комфортный вариант.

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