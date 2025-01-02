Сообразительный оператор дрона помог спасти застрявшую на тонком льду собаку: что он придумал

Неравнодушный сосед с помощью дрона помог спасти собаку, которая провела почти целый день на тонком льду озера в Нью-Джерси, США.

Об этом пишет UPI.

20-месячный пес по кличке Бруклин был замечен на тонком льду озера Парсиппани и, похоже, слишком боялся незнакомцев, чтобы решиться сойти со льда.

Сосед Кишан Патель прикрепил курицу к своему дрону и попытался выманить Бруклина на берег, и поначалу казалось, что это сработало, но Бруклин убежал обратно на озеро, когда увидел спасателей на берегу.

Собака на озере / Фото: скриншот с видео

После заката Патель использовал свой дрон, чтобы определить местонахождение Бруклина для полицейского, который вышел на лед. Полицейский смог найти собаку, которая побежала к берегу и продолжила убегать.

Бруклина благополучно нашли на следующее утро на крыльце дома местного жителя.

"Как владелец собаки, я могу посочувствовать тому, что чувствовал хозяин во время этого испытания", — сказал Патель. "Я очень рад, что собака уже не на льду, в тепле и вернулась домой".

Напомним, недавно 20-летнего слепого кота спасли из замерзшего озера. На спасение четверолапого бросились очевидцы.

Читайте также: