Сообразительный оператор дрона помог спасти застрявшую на тонком льду собаку: что он придумал

Пес слишком боялся незнакомцев, чтобы подойти.
Неравнодушный сосед с помощью дрона помог спасти собаку, которая провела почти целый день на тонком льду озера в Нью-Джерси, США.
Об этом пишет UPI.
20-месячный пес по кличке Бруклин был замечен на тонком льду озера Парсиппани и, похоже, слишком боялся незнакомцев, чтобы решиться сойти со льда.
Сосед Кишан Патель прикрепил курицу к своему дрону и попытался выманить Бруклина на берег, и поначалу казалось, что это сработало, но Бруклин убежал обратно на озеро, когда увидел спасателей на берегу.
После заката Патель использовал свой дрон, чтобы определить местонахождение Бруклина для полицейского, который вышел на лед. Полицейский смог найти собаку, которая побежала к берегу и продолжила убегать.
Бруклина благополучно нашли на следующее утро на крыльце дома местного жителя.
"Как владелец собаки, я могу посочувствовать тому, что чувствовал хозяин во время этого испытания", — сказал Патель. "Я очень рад, что собака уже не на льду, в тепле и вернулась домой".
Напомним, недавно 20-летнего слепого кота спасли из замерзшего озера. На спасение четверолапого бросились очевидцы.
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