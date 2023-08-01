Сорвала джекпот и подала на развод: женщину заставили отдать 1,3 млн долларов экс-мужу

Она призналась, что скрыла выигрыш, но сказала, что это произошло по ее незнанию закона.

Женщина была вынуждена отдать свой безумный выигрыш в лотерею бывшему мужу в рамках бракоразводного процесса.

Об этом пишет news.com.au.

Дениз Росси из Калифорнии подала на развод со своим мужем Томасом спустя 11 дней после большого выигрыша в лотерею США. В браке пара была 25 лет.

Она получила вознаграждение в размере 1,3 миллиона долларов, прежде чем решила сохранить свой приз в тайне своего будущего бывшего.

Томас узнал о ее выигрыше спустя годы после их развода в 1996 году, когда он получил письмо от компании, которая выплачивала единовременные выплаты за выигрыши в лотерею. Адресованное его бывшей супруге Дениз, в нем говорилось, что они "помогли сотням победителям лотереи, таким как она, по всей стране получить единовременную выплату в размере текущей стоимости будущих ежегодных лотерейных платежей".

Томас Росси / Фото: News.com.au

Далее суд услышал, как Дениз послала оригинал чека на адрес своей матери. Объясняя к тому времени непосредственную близость победы и развода, Дениз заявила, что "много лет хотела разорвать эти отношения".

Тем не менее, Томас утверждал, что он был "сбит с толку", рассказывая журналу PEOPLE в 2004 году: "Она хотела, чтобы я очень быстро уехал из дома. Это не походило на нее так вести себя".

Бывший мужчина добился судебного запрета спустя несколько дней после обнаружения письма и подал на Дениз в суд. В результате судья постановил, что она нарушила законы о раскрытии активов и средств и действовала с целью мошенничества или злого умысла. 49-летней Дениз было приказано выплатить бывшему мужу, которому тогда было 65, 20 ежегодных платежей в размере 66 800 долларов, что составляет стоимость ее выигрыша.

Дениз Росси дает интервью в 2008 году / Фото: News.com.au

Адвокат Дениз, Коннолли Ойлер, сказал, что она могла бы сохранить выигрыш, будь честной. Он сказал: "Я мог бы успешно доказать, что это была ее отдельная собственность. Или мы могли бы поспорить, и мы пришли бы к некоторому урегулированию. Но судья разозлился и отдал все ему".

Напомним, семья невесты избила жениха прямо во время свадьбы из-за его парика. Он пытался скрыть не только свою лысину, но и то, что был раньше женат.

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