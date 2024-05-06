Сорвавшего рейс пассажира обязали выплатить авиакомпании свыше $20 000: что он учудил

Он вел себя "недисциплинированно и физически агрессивно".

Пассажир самолета должен выплатить авиакомпании United Airlines более 20 000 долларов США.

Об этом пишет NBC News.

Александр Майкл Доминик Макдональд летел рейсом 883 из Лондона в Ньюарк, США, 1 марта, когда один из членов экипажа услышал, как он громко спорит со своей девушкой, говорится в документе. Его попросили говорить тише, и он повиновался, но через несколько минут было слышно, как он громко кричал на стюарта.

Непонятно, что произошло между Макдональдом и бортпроводником, прежде чем он начал кричать.

Член экипажа встал между бортпроводником и Макдональдом и попытался его успокоить. Макдональд "продолжал проявлять словесную и физическую агрессию", спрашивая члена экипажа, "хочет ли он "иметь проблемы?".

Макдональд также обвиняется в том, что он угрожал "испортить самолет" и положил руки на плечи члену экипажа, оттеснив его в угол.

Согласно судебным документам, пассажир был одет в гибкие наручники членом экипажа с помощью другого пассажира и продолжал "не подчиняться", отказываясь оставаться в кресле для отдыха экипажа, на которое его посадили.

Приблизительно через пять часов капитан решил перенаправить самолет в штат Мэн, поскольку "поведение Макдональда представляло угрозу безопасности экипажа и пассажиров", — говорится в жалобе.

На борту самолета находилось около 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

Макдональд был арестован и обвинен в нападении и препятствии членам экипажа и бортпроводникам. Он признал себя виновным в последнем обвинении и был обязан выплатить 20638 долларов США United Airlines.

Согласно судебному документу, он остается под стражей Службы маршалов США "для передачи под опеку Иммиграционной и таможенной службы США с целью депортации".

Напомним, стюарт прикрепил iPhone к туалету самолета и записал на видео несовершеннолетних девушек. В его телефоне также была найдена детская порнография.

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