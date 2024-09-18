Сорвиголова, мечтавший стать настоящим Аладдином, прыгнул с 2400-метровой горы на ковре – видео

Любитель острых ощущений воплотил детскую мечту в жизнь, прыгнув с горных скал на летучем ковре.

Об этом пишет Daily Star.

44-летний Фредди Монтиньи потратил годы на освоение экстремальных видов спорта, чтобы осуществить свою мечту – стать настоящим Аладдином.

Используя навыки, приобретенные во время полетов на параплане, прыжков с парашютом и дельтаплане, Фредди разработал этот уникальный трюк, позволяющий ему летать на ковре.

Видео, от которого перехватывает дыхание, показывает самый смелый скачок Фредди из Круа-де-Тет, горы высотой 2400 метров в горном массиве Веркор во Франции.

Видно, как он падает с высоты 1600 метров на ковре. Фредди, родом из французского города Шоранш, сказал: "Мне всегда было интересно, какая часть мифов и легенд, которые нам рассказывали в детстве, была правдой. Я начал летать на параплане в 25 лет, прыгать с парашютом в 30, а в 35 – на дельтаплане. Все эти занятия помогли мне овладеть искусством ковровых полетов".

Безопасность полетов Фредди обеспечивается многолетним опытом, практикой в массиве Веркорса и надежным парашютом.

Он объяснил: "Парашют – моя главная страховка. Если что-то пойдет не так, я просто отпускаю ковер и открываю его. С той высоты, с которой я прыгаю, у меня достаточно времени, чтобы исправить любые ошибки".

Хотя Фредди признает, что полет на ковре-самолете не совсем похож на легенды, его мечта стала реальностью. Он подытожил: "Благодаря этому летающему ковру я понял, что хотя вы не можете лететь с любой скоростью или в любое место назначения, это все равно удивительный способ бросить вызов реальности. Я хотел поиграть с реальностью и использовать навыки, которым я научился в жизни, чтобы осуществить эту мечту".

Фредди, также профессиональный барабанщик и сценический техник, теперь мечтает стать "профессиональным ковровым гонщиком".

Напомним, друзья совершили шестидневное велопутешествие по стране голышом. Они рассказали о реакции очевидцев.

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