Сосед героически спас женщину и собаку из охваченной огнем квартиры через окно – фото

В Боготе, Колумбия, мужчина рискнул своей жизнью, чтобы спасти молодую женщину и ее любимую собаку из квартиры, в которой вспыхнул пожар.

Об этом пишет NTK.

На кадрах, появившихся в Сети, виден густой дым, валящий из квартиры на четвертом этаже. Мужчина из квартиры снизу решил не эвакуироваться и опасно балансировал на подоконнике.

Женщина высунулась из окна, передавая ему свою собаку. Мужчина осторожно забрал животное и отпустил его в безопасное место в своем доме.

Мужчина спас соседку с собакой / Фото: Jam Press

Затем перед ним стояла более хитрая задача – спасти женщину. Он удерживал ее ногу, когда она поставила ее на подоконник. Затем он использовал всю свою силу, чтобы удержать ее, когда она вылезала из здания.

Мужчина спас соседку с собакой / Фото: Jam Press

Когда она схватилась руками за подоконник, мужчина удерживал ее за бедра. Через несколько секунд сосед затащил пострадавшую в свою квартиру.

Мужчина спас соседку с собакой / Фото: Jam Press

Получила ли она травмы, пока что неизвестно. Тем временем пользователи прозвали мужчину героем.

Напомним, умершая на 24 минуты женщина откровенно рассказала о своей клинической смерти. У нее остановилось сердце из-за осложнений, вызванных COVID.

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