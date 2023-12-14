Сосед героически спас женщину и собаку из охваченной огнем квартиры через окно – фото

Пожар вспыхнул на 4 этаже многоэтажки.
В Боготе, Колумбия, мужчина рискнул своей жизнью, чтобы спасти молодую женщину и ее любимую собаку из квартиры, в которой вспыхнул пожар.
Об этом пишет NTK.
На кадрах, появившихся в Сети, виден густой дым, валящий из квартиры на четвертом этаже. Мужчина из квартиры снизу решил не эвакуироваться и опасно балансировал на подоконнике.
Женщина высунулась из окна, передавая ему свою собаку. Мужчина осторожно забрал животное и отпустил его в безопасное место в своем доме.
Затем перед ним стояла более хитрая задача – спасти женщину. Он удерживал ее ногу, когда она поставила ее на подоконник. Затем он использовал всю свою силу, чтобы удержать ее, когда она вылезала из здания.
Когда она схватилась руками за подоконник, мужчина удерживал ее за бедра. Через несколько секунд сосед затащил пострадавшую в свою квартиру.
Получила ли она травмы, пока что неизвестно. Тем временем пользователи прозвали мужчину героем.
Напомним, умершая на 24 минуты женщина откровенно рассказала о своей клинической смерти. У нее остановилось сердце из-за осложнений, вызванных COVID.
Читайте также: