Сосед не прекращает пялиться: женщина сделала грудь и не хочет ее прикрывать (фото)

Женщина, потратившая кучу денег на увеличение груди, настаивает на том, что никогда не будет ее прикрывать.

Джесси Джординн потратила большую сумму и гордится увеличением своего бюста, но ее соседка Каренс не в восторге от этого. Она предпочла бы, чтобы женщина закуталась в одежду и спрятала свою грудь.

Между соседями назревает скандал, пишет The Sun.

Дерзкая Джесси (@jessy.jordynn) выразила намерение выставить свою новую грудь напоказ.

В своей публикации Джесси надела откровенный черный спортивный бюстгальтер, когда она гуляла по своему солнечному району.

Вызывающая Джесси в откровенном черном спортивном бюстгальтере

Она высказала свои мысли в Сети.

"Если вы думаете, что я потратила 15 тысяч долларов на это только для того, чтобы прятать свою грудь, потому что Каренс через дорогу сказала прикрыть ее, потому что ее муж не может прекратить пялиться, можете на это не рассчитывать", — сказала она

"Абсолютно идеальная женщина", — решил один из пользователей Сети.

"15 тысяч долларов потрачено не зря", — написал другой.

Еще один парень призвал ее: "Делай то, что делаешь. Надо их выставлять напоказ. Очень сексуально".

Еще один комментатор был в восторге, но согласился, что жизнь рядом с такой соседкой вызовет женщине серьезные проблемы.

"Хотелось бы, чтобы я жил через дорогу от вас, но страхование моей машины было бы безумным. Я бы врезался во все, что вижу", — признался он.

Напомним, женщина в Юте украла у больного отца 300 тысяч долларов, и на эти деньги путешествовала и делала пластические операции.

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