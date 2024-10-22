Сосед подал в суд на супругов из-за петуха: при чем здесь пернатый

Во Франции разъяренный мужчина подал в суд на пару из-за громкого кукарекания их петуха.

Об этом пишет Oddity Central.

"Трудности с концентрацией внимания, нарушение сна, усталость слуха" – вот лишь некоторые из симптомов, на которые ссылается истец, вызвавший владельцев Рикко в суд в январе в следующем году. Человек, пожелавший остаться анонимным, является одним из соседей владельцев, и он утверждает, что крик петуха невыносим как ночью, так и днем. Однако хозяева 5-летней птицы всегда отрицали эти утверждения, настаивая на том, что дверь к курятнику Рикко управляется автоматизированной системой, запрограммированной открывать их только в 8:30 утра зимой и в 9:00 летом. Они настаивают на том, что петух кукарекает около пятнадцати раз в четверть часа утром, а затем еще несколько раз в течение дня.

"Есть автоматическая система, которая означает, что дверь закрывается в 20:00 и открывается в 9:00 летом, в 8:30 зимой", — рассказал владелец пернатого Франк. "Когда мы завели петуха, то сказали себе, что, чтобы не беспокоить соседей, сделаем так, чтобы дверь к курятнику открывалась в 8:30. Затем договорились, что будем открывать их в 9:00. Мы поняли, что зимой куры прекращают нестись, потому что им нужен свет. Поэтому зимой мы открываем курятник в 8:30, а летом – в 9:00".

Супруги переехали в Бургуан-Жаллье из города 25 лет назад, чтобы наслаждаться более сельским образом жизни, и они были шокированы судебным иском своего соседа. Сначала они попытались посредничать через мэрию, но это решение провалилось, и сосед супругов решил подать на них в суд. Франк утверждает, что разговаривал со всеми соседями, кроме истца, и никто из них не испытывает проблем с кукареканьем Рикко.

"Мы пошли ко всем соседям, мы знаем многих из них, потому что живем здесь уже 25 лет", — говорит Франк. "Мы спросили их, не беспокоит ли их наш петух. Все, к кому мы обратились, сказали, что петух им не мешает. И наоборот, они хотели бы услышать, как петух кукарекает".

С другой стороны, истец, переехавший в Бургуан-Жаллье в 2021 году, настаивает, что громкое кукарекание Рикко мешает ему наслаждаться садом и хорошо высыпаться, и он хочет, чтобы ситуация изменилась.

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Юридический спор по поводу крика Рикко сосредоточен на французском законе от 29 января 2021 года, "направленном на определение и защиту сенсорного наследия французской сельской местности". С одной стороны, владельцы птицы считают, что живут в "среде, которая всегда была сельской", тогда как их сосед считает, что район Буссье уже не является сельской местностью. Судья должен будет принять решение по этому вопросу в начале следующего года.

Как бы смешно ни звучал этот случай, во Франции это серьезное дело. На самом деле, это уже третий подобный случай за последние годы, после Карузо и Мориса, двух других громко кукарекавших петухов. 70-летнему владельцу Карузо дали три месяца на то, чтобы он перестал кричать.

К счастью для Рикко, его поддерживают социальные сети. Для него была создана страница поддержки на Facebook, где люди поощряют его продолжать кукарекать, а критикам птицы предлагают просто уйти, если им не нравится его "пение".

Напомним, дочь ради мести разместила в Интернете обнаженные фото любовницы своего отца. Она не смогла простить и разработала план мести вместе с сестрой.

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