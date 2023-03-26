Соседи сделали женщине ремонт в квартире, а она их возненавидела: что ее так разозлило

В Великобритании женщина рассказала, что она возненавидела своих соседей после того, как они решили сделать для нее хорошее дело – ремонт в квартире.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Женщина рассказала, что пока она была в отпуске, ее соседи совершили в ее спальный ремонт. Однако это разозлило женщину, потому что они это организовали без ее разрешения.

В сообщении на Netmums она объяснила, что она настолько удручена, что "больше никогда не хочет видеть своих соседей". Она написала, что это потому, "что в ее личное пространство вмешались"

"В эти выходные я уехала на отдых, а когда вернулась домой, мои друзья переделали мою спальню. Когда я говорю "друзья", я имею в виду соседа, который является немного занятым человеком, который собрал группу людей и взял на себя обязательство убрать и украсить мою спальню в качестве "удовольствия". Когда я вернулась, на пороге меня встретил этот человек, который завязал мне глаза и сделал что-то вроде большого раскрытия, открыв дверь. Она сказала, что заметила, как я страдаю, и хотела создать для меня "убежище", чтобы я могла расслабиться", – говорит женщина.

Женщина утверждает, что из-за поступка соседей она подавлена, потому что незнакомые люди "ходили по ее спальне, прикасались к белью на кровати, включая нижнее белье и лекарства на тумбочке".

"Моя дочь-подросток уронила их, я говорила ей, что она не должна была этого делать, а она сказала, что я очень неблагодарна, но на самом деле я не хочу больше никогда видеть ни одного из этих людей", — написала женщина.

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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