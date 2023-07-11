Соседи собрали $37 тысяч пришедшему к ним мальчику со словами: "Мне очень нужны друзья" (видео)

Соседи помогли собрать более 37 000 долларов для запуганного техасского мальчика.

Об этом пишет nypost.com.

На видео, которое стало вирусным в Сети, он стучится в дверь и спрашивает, знают ли они детей его возраста, потому что ему "очень нужны друзья".

В ролике, который всего за три дня просмотрели более 67 миллионов раз на TikTok, Шейден Уокер в футболке "Челюсти" нервно шаркает по крыльцу дома своего соседа в Амарилло.

"Как дела чувак?" – ответил Бреннан Рэй, обнародовавший видео с камеры дверного звонка. "Привет. Я просто хотел узнать, знаешь ли ты кого-нибудь из детей, лет 11 или 12, возможно, потому что мне нужны друзья. Типа, очень плохо", — говорит Уокер, глядя в землю.

Рэй указывает мальчику на дом на улице, где проживает несколько детей.

"Ну, они мне больше не друзья, потому что они для меня хулиганы", – ответил Уокер.

Мальчик спрашивает своего соседа, есть ли у него дети, и когда Рэй говорит ему, что у него есть 2-летний сын, Шейден загорается.

"Прекрасно. Я на самом деле… Я люблю 2-летних, если честно. Это просто милые вещи, которые я когда-либо знал", — говорит он, добавляя, что у него "была" двухлетняя сестра.

После этого визита пара решила запустить сбор средств на GoFundMe для Уокера, чтобы помочь ему подружиться. Деньги пойдут на игровую систему, школьную одежду и, возможно, даже билеты в парк развлечений.

Они быстро преодолели свою начальную цель всего в 7000 долларов. В результате супругам удалось собрать более 37 тысяч.

Все средства пойдут непосредственно семье Уокера.

"Благодарю всех за вашу щедрость и доброту! Мы ожидали увидеть поддержку со стороны этого сообщества, но мы шокированы и поражены тем, как все пришли помочь Шайдену", — прокомментировала пара.

Напомним, Сеть насмешила беззаботная гиена, плавающая на спине. Момент зафиксирован в Южной Африке.

Читайте также: