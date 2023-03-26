Соседи услышали крик: родители закрыли обнаженного 6-летнего ребенка в собачьей будке и бросили его

Соседи утверждают, что полиция не реагировала на ситуацию в семье.

В США родители раздели 6-летнего ребенка и обнаженным заперли в собачьей будке. По данным полиции, это было сделано для того, чтобы малыш "не убежал".

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

В полицию пожаловались соседи. Они заявили, что слышат в доме рядом детский крик. Когда полицейские вошли в дом, они обнаружили 6-летнего ребенка, обнаженного и замкнутого в собачьей будке, которая была закреплена с помощью застежки-молнии, чтобы малыш не смог убежать, по словам полицейских. В саду возле дома бегали еще двое детей в возрасте 3 и 5 лет.

Всех детей отвезли в ближайшую больницу для обследования. Эрик Грипп, офицер полиции Филадельфии по связям с общественностью, сказал: "Мы не знаем до конца всего происходящего. Такого никогда не должно произойти, и мы сделаем все возможное, чтобы это не повторилось с этими детьми".

Власти обвинили родителей, 30-летнюю Мишель Кэмпбелл и 31-летнего Пола Вебера, в том, что они поставили под угрозу благополучие ребенка и подвергли его опасности.

Сосед семьи Гектор Перез рассказал, что полицию часто вызывали по этому адресу в связи с разными инцидентами.

"Копы приезжали сюда время от времени. Никогда ничего не было сделано", – сказал мужчина.

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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