Соседи заявили о трупе в машине женщины: копы хохотали, когда обнаружили, что это было – видео

Она показала видео разговора с камеры наблюдения.
Полицейские примчались к дому женщины после заявления соседей о "теле в ее машине".
Об этом пишет Insider.
Тория Таунсенд была напугана, когда полиция появилась у ее двери, спрашивая о свисавших с багажника волосах.
В своем TikTok она поделилась записью из камеры наблюдения, где общается с копами.
"Здравствуйте, как дела? Это самое безумное, вы не поверите. Итак, нам позвонили, кто-то обеспокоен... Вы парикмахерша?" – спросил правоохранитель.
Она возразила это и извинилась, что ее дыхание "пахнет куриными полосками". Но офицер проигнорировал это и продолжил: "Итак, у вас из багажника торчат волосы".
Озадаченная Тория сразу же поняла, о чем идет речь: "О Боже, Иисус. О, это мой парик!".
Она побежала обратно в свой дом, и офицеры начали хохотать. Затем полисмен попросил Таунсенд выйти на улицу, чтобы посмотреть. Женщина взяла ключи от машины и бросилась к ней. В следующем кадре она показала, как это выглядело.
@itsgoneviral Это приготовляется в моем автомобиле кран classymelita via ARK Media #wig #ringcamera #funny #police #caughtoncamera ♬ original sound — It's Gone Viral
Впоследствии она рассказала, что в тот день ехала в парикмахерскую.
"Я опоздала на встречу с парикмахером, я просто сняла свой парик и бросила его в багажник, даже не обратив внимания, куда он упал", — сказала 30-летняя женщина. "Мне было странно, почему люди смотрели меня на светофоре. И я думала о себе, типа: "Кто-то, видимо, проснулся не с той стороны кровати. Почему все смотрят на меня?".
Тория была счастлива, что устранила путаницу, и сказала, что у нее нет обид на тех, кто вызвал полицию.
Она добавила: "Я рада, что они позвонили, потому что это свидетельствует, что сообщество обеспокоено".
Напомним, недавно полисмены прибыли на страшные крики женщины о помощи и смеялись, когда увидели, кто это был. На место отправили три полицейских машины.
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