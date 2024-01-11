Соседская кошка спасла женщину от смерти: что она сделала (фото)

В Швеции кошка спасла жизнь соседке.

Об этом пишет Aftonbladet.

57-летняя Мария Одаль поделилась, что около 18:00 ее персидская кошка Дагни стала странно вести себя. 3-летняя пушистая села у входной двери квартиры и громко мяукала. Это длилось несколько часов. В конце концов, Мария пошла посмотреть, что же так волнует ее любимицу. Она посмотрела в глазок, но никого не увидела на лестничной площадке. Впрочем, животное продолжало странно себя вести.

Дагни / Фото: aftonbladet.se

Около 23:00 Одаль пошла выбросить мусор, хотя обычно редко делает это так поздно. Когда она открыла дверь – кошка выбежала и принялась царапать дверь соседки.

"Я подумала: "Боже, теперь я должна заплатить за испорченную дверь". Я была очень раздражена и наклонилась, чтобы схватить кошку. Когда мое было ухо рядом с дверью, я что-то услышала. Поэтому я открыла почтовый ящик и услышала слабый крик о помощи", – поделилась она.

Мария знала, что соседке было 90 лет и сразу поняла, что что-то произошло ужасное. Сначала она хотела позвонить в службу спасения, но потом поняла, что глава ассоциации арендатора живет на ее этаже и у него есть ключи от всех квартир. Он открыл дверь, и они смогли попасть в квартиру пожилой женщины. Соседку обнаружили на кухне. Женщина упала и разбила голову, в результате чего потеряла много крови.

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Одаль, работающая медсестрой, прижала полотенце к ране, в то время как голова звонил медикам.

"Я была очень спокойной, я точно знала, что делать. Приехала скорая помощь. Врачи обнаружили, что она еще немного и умерла бы", — добавила она.

После этого дочь соседки приехала к Марии, чтобы отблагодарить за спасение.

Мария Одаль и Дагни / Фото: aftonbladet.se

"Она приехала с цветами и кошачьей едой. Потом я встретила соседку через несколько дней после того, как она вернулась домой из больницы. Мы обе расплакались. Если бы не Дагни, я не услышала бы ее крика. Она особенная. Это такая умная кошка".

Напомним, кот вернулся домой спустя семь лет. Все время он жил в 200 метрах от дома.

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