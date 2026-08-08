Сотни людей сбежали из сеанса "Человека-паука" из-за пукания зрителя — фото

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Показ фильма «Человек-паук: Новый день» в городе Картахена, Колумбия, завершился неожиданной паузой после того, как один из зрителей стал причиной резкого неприятного запаха в зале.

Об этом пишет NTK.

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По словам очевидцев, находиться в помещении стало так тяжело, что сотни людей были вынуждены покинуть свои места.

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Из-за ситуации персонал эвакуировал посетителей в коридор кинотеатра.

На кадрах, появившихся после инцидента, видна толпа собравшихся у входа в кинозал зрителей. Некоторые люди прикрывали лицо руками, среди присутствующих можно было заметить посетителя в костюме человека-паука.

Личность человека, который мог вызвать инцидент, установить не удалось.

По одной из версий, зритель не успел добраться до туалета. Другая версия предполагает, что кто-то мог использовать зловонную бомбу как неудачную шутку.

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Инцидент произошел в мультиплексе Cine Colombia, расположенном в торговом центре Plaza Bocagrande.

Кинотеатр в городе Картахена / © скриншот с видео

История быстро стала вирусной в соцсетях, где пользователи отреагировали как негодованием, так и шутками.

Один из комментаторов написал: "Уважения уже не осталось, но не думаю, что кто-то настолько подлый, чтобы эвакуировать весь зал".

Другой пользователь предположил: "Видимо, кто-то решил пошутить, но шутка получилась неудачной".

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Еще один комментарий звучал так: "Чтобы так испортить весь кинозал, только Бог знает, что тот человек съел".

Многие пользователи в шутку назвали неизвестного виновника "настоящим злодеем нового фильма о человеке-пауке".

Несмотря на инцидент, администрация кинотеатра не стала полностью отменять показ. Хотя часть зрителей решила не возвращаться в зал, после проветривания сеанс продолжился.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, "зомби-Анджелина Джоли" призналась, как на самом деле создала свой жуткий образ.

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