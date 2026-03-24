Сотни людей выбрали 15-летний круиз вместо дома: сколько стоит жить в море
Уникальный проект предлагает не просто путешествие, а полноценную жизнь на борту с возможностью покупки собственной каюты.
Сотни людей уже записались на уникальный 15-летний круиз, который по стоимости может обойтись дешевле, чем покупка жилья.
Как передает PEOPLE, проект предлагает полностью изменить образ жизни - вместо дома на суше выбрать постоянное проживание на корабле.
Речь идет о лайнере Odyssey от компании Villa Vie Residences. Путешествие получило название «первый бесконечный круиз вокруг света», а маршрут планируют обновлять каждые три с половиной года.
Основатель компании Микаэль Петтерсон объясняет, что идея заключается не только в отдыхе, но и в изменении подхода к жизни. По его словам, концепция позволяет людям жить в путешествии, где весь мир становится их домом.
В отличие от классических круизов, здесь речь не идет о краткосрочной аренде каюты. Пассажирам предлагают фактически приобрести жилье на борту. Владельцы могут обустраивать каюты по своему вкусу, принимать гостей, сдавать их в аренду или даже перепродавать.
Кроме того, жителям доступны регулярные услуги по уборке, питанию по изменяющемуся меню, а также развитая инфраструктура: рестораны, бары, библиотека, фитнес-центр, спа, бассейн и даже бизнес-пространства с высокоскоростным Интернетом.
Цены варьируются в зависимости от типа жилья. Самый доступный вариант – внутренняя каюта без окон – стоит от 129 999 долларов. Самые дорогие апартаменты составляют 439 999 долларов, что превышает среднюю стоимость дома в США.
Кроме того, предусмотрена ежемесячная плата — от 2 000 до 10 000 долларов в зависимости от уровня жилья.
Несмотря на высокую стоимость, спрос на такую форму жизни значителен. По словам Петтерсона, на круиз уже записалось более 600 человек, готовых провести годы в море, совмещая путешествия с повседневной жизнью.
