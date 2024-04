Сотни пар поженились под открытым небом во время полного солнечного затмения (видео)

В Расселвилле, штат Арканзас, США, 350 пар поженились во время полного солнечного затмения.

Об этом сообщает ABC News.

Акция Elope at the Eclipse прошла 8 апреля на фестивале Total Eclipse of the Heart. Пары заплатили по 100 долларов за доступ на фестиваль, а также получили тост за молодоженов, церемониймейстера и свадебный торт, вдохновленный космической тематикой.

Памятная церемония завершилась за несколько минут до полного солнечного затмения, создавшего тонкую полоску света вокруг Луны, напоминающую кольцо в небе.

Один из участников групповой свадьбы Киган Райт рассказал, что когда услышал о событии, то понял, что не может упустить такую возможность, которая бывает раз в жизни.

Райт рассказал Good Morning America, что предложил эту идею своей невесте Кортни Ружо и она ее поддержала.

"Она хотела чего-то более традиционного. Это заняло некоторое время, но я наконец-то убедил ее пожениться во время затмения", — поделился он.

"Это гораздо больше, чем я себе представляла. От этого перехватывает дыхание. Это не похоже ни на что, что я когда-либо видела раньше, — отметила Кортни. — Я знаю, что постоянно использую это слово, но ничто другое не может описать это. Я была самой счастливой в жизни, и пережить это вместе с ним — это действительно невероятно".

Пара также поделилась, что будет праздновать медовый месяц на острове Сент-Круа, входящем в состав Виргинских островов США.

