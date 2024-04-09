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Сотни пар поженились под открытым небом во время полного солнечного затмения (видео)

Сотни пар поженились под открытым небом во время полного солнечного затмения (видео)

Сотни пар поженились под открытым небом во время полного солнечного затмения (видео)

Солнечное затмение / Фото: Associated Press

За такую возможность влюбленным пришлось заплатить по 100 долларов.

В Расселвилле, штат Арканзас, США, 350 пар поженились во время полного солнечного затмения.

Об этом сообщает ABC News.

Акция Elope at the Eclipse прошла 8 апреля на фестивале Total Eclipse of the Heart. Пары заплатили по 100 долларов за доступ на фестиваль, а также получили тост за молодоженов, церемониймейстера и свадебный торт, вдохновленный космической тематикой.

Памятная церемония завершилась за несколько минут до полного солнечного затмения, создавшего тонкую полоску света вокруг Луны, напоминающую кольцо в небе.

Такого пропустить никто не хотел! Кадры массовых событий из-за уникального солнечного затмения!

Такого пропустить никто не хотел! Кадры массовых событий из-за уникального солнечного затмения!

Один из участников групповой свадьбы Киган Райт рассказал, что когда услышал о событии, то понял, что не может упустить такую возможность, которая бывает раз в жизни.

Райт рассказал Good Morning America, что предложил эту идею своей невесте Кортни Ружо и она ее поддержала.

"Она хотела чего-то более традиционного. Это заняло некоторое время, но я наконец-то убедил ее пожениться во время затмения", — поделился он.

"Это гораздо больше, чем я себе представляла. От этого перехватывает дыхание. Это не похоже ни на что, что я когда-либо видела раньше, — отметила Кортни. — Я знаю, что постоянно использую это слово, но ничто другое не может описать это. Я была самой счастливой в жизни, и пережить это вместе с ним — это действительно невероятно".

Пара также поделилась, что будет праздновать медовый месяц на острове Сент-Круа, входящем в состав Виргинских островов США.

Напомним, женщина вышла замуж за любимого в морге и в тот же день похоронила его. В церкви священник объединил погребение со свадебной церемонией.

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