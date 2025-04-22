Сотни самых больших грызунов планеты "захватили" целый город

Капибары в Нордельте / © Getty Images

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В Аргентине сотни капибар «захватили» город Нордельта.

Об этом сообщает The New Tork Times.

Крупнейшие грызуны планеты, происходящие из Южной Америки, недавно стали любимцами Интернета. В бесчисленном количестве видео их показано милыми и абсолютно счастливыми животными, которые позволяют обезьянам и уткам кататься на их спинах.

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Впрочем, для некоторых людей в одном уголке родной земли капибары стали угрозой.

После пандемии коронавируса «карпинчос», как их называют в Аргентине, распространились в Нордельте, население которого составляет 45 000 человек. По словам биологов, нанятых общиной, в 2020 году, когда жители находились на карантине дома, капибары начали колонизировать ухоженные районы, где нет хищников, находя зеленую траву и пресную воду.

За последние два года, по подсчетам биологов, популяция капибар Нордельты выросла втрое до почти 1000 особей, что является сложным тестом для сосуществования людей и дикой природы в городах.

Капибары в Нордельте / © Getty Images

Во время визита в прошлом месяце семьи капибар паслись у теннисных кортов, дремали на волейбольных площадках и пробирались в искусственных лагунах. Животные вызывают дорожно-транспортные происшествия, продираются через сады и иногда нападают на собак.

«Это дикое животное против одомашненной собаки. Я имею в виду это совсем другое, — сказал Сампиетро, ветеринар, нанятый для помощи в управлении популяцией капибар. — Мне приходилось проводить вскрытия капибар, и мне трудно разрезать кожу ножом».

Пабло Пефоре, один из 26 представителей района Нордельта, сказал, что его соседи часто жалуются ему на земноводных грызунов. «Они считают их опасными, они считают их агрессивными, они боятся за своих маленьких детей», — сказал он.

Мужчина добавил, что капибары иногда следовали за его цвергшнауцером Грумете. «Я не оставляю его самого в саду, потому что не знаю, что может произойти», — сказал он.

Капибары в Нордельте / © Getty Images

Впрочем, его соседка Вероника Эспозито не согласилась. «Ни одна капибара никогда не приближалась к моим собакам, — сказала она. — Все говорят, что едят растения. Да, едят. Но растения отрастают. Я не вижу проблемы».

Эспозито принадлежит к небольшой группе соседей, возглавляющих восстание против контроля над капибарами. Они протестовали на улицах, подали в суд против застройщиков и собрали 25 тысяч подписей под онлайн-петицией в защиту животных. Они также привлекли 34 000 подписчиков на страницу в Instagram, где иногда клеймят своих соседей, в том числе одну, которая использовала плеть, чтобы отогнать капибар со своего причала.

«Я считаю, что их обаяние — это стратегия самого вида, чтобы выжить, — сказала Сильвия Сото, самая громкая соседка. — Их любовь покорила нас, и мы боремся за них».

Пока что борьба не закончилась. В прошлом году национальное правительство Аргентины приступило к эксперименту по проведению вазэктомии на трех капибарах в Нордельте, надеясь отследить, как это повлияло на положение самцов в стаях. В случае успеха практику можно расширить.

В феврале организация Nordelta сообщила жителям в электронном письме, что она продвигается с другим планом: «программой вакцинации противозачаточных средств», одобренной местными властями, для стерилизации 250 взрослых капибар.

Капибары в Нордельте / © Getty Images

Костанца Фалгера, биолог организации, сказала, что ее команда использует вакцину, которая останавливает производство спермы и препятствует овуляции. Это требует двух инъекций с интервалом в несколько месяцев, но тогда может длиться всего несколько месяцев, то есть им, возможно, придется постоянно успокаивать капибар.

Они не уверены, сколько времени длится стерилизация, потому что препарат Improvac, изготовленный производителем лекарств Zoetis из Нью-Джерси, не использовался на капибарах. Он предназначен для изменения гормонов свиней перед убоем, чтобы мясо было вкуснее.

В 2019 году Nordelta опрыскала свою траву запахом мясоядного животного, отпугнув многих капибар. Но Фалгер сказала, что со временем эффективность упала, поскольку капибара в Нордельте давно отошла от обычных хищников. Поэтому, по ее словам, община остановилась на инъекциях, которые лучше кастрации или вазэктомии, поскольку они с меньшей вероятностью изменят поведение грызунов и групповую динамику. Иными словами, они все еще спариваются, сказала она, но они не оплодотворяются.

30 лет назад Нордельта была в основном девственной водно-болотной местностью, где капибары свободно бродили, на них охотились пумы, ягуары, кайманы и спортивные охотники. В конце 1990-х один из самых богатых людей Аргентины Эдуардо Константини, предприниматель и застройщик, начал перестраивать территорию с дорогами, прудами, имениями, многоквартирными башнями, торговым центром и полем для гольфа, спроектированным американским гольфистом Джеком Никлаусом. Строительство велось почти непрерывно — строят еще 17 зданий — и теперь здесь проживают некоторые из самых богатых людей Аргентины.

Напомним, ранее в Колумбии на женщину напал самый большой в мире грызун во время купания в озере. Капибара вцепилась зубами ей в голову.