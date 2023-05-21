Сотрудница ИT-компании восприняла претензии шефа за притязания: в буквах она увидела "поцелуи" и "секс"

Женщина считала, что руководитель "хотел от нее только секса".

В Великобритании сотрудница ИТ-компании подала в суд на своего шефа, обвиненного в притязаниях. Однако она проиграла дело и вынуждена выплатить бывшему работодателю 5 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

ИТ-работница подала в суд за сексуальные притязания после того, как ее босс обозначил электронное письмо, в котором он хотел получить дополнительную информацию, знаком "xx", который она приняла за поцелуй.

Карина Гаспарова утверждала, что использование Александром Гуландрисом вопросительных знаков в сообщении "xx" было также кодом для того, чтобы попросить ее "вступить в сексуальные отношения".

Она сказала, что ее начальник пытался "разговорить" ее во время рабочего телефонного разговора, когда проводил руками по волосам и "смотрел" на нее.

Карина Гаспарова обвинила своего шефа в притязаниях.

Гаспарова подала в суд на своего работодателя – фирму essDOCS, занимающуюся безбумажными документами, – с обвинениями в сексуальных домогательствах, дискриминации и несправедливом увольнении. В апреле 2021 года она подала подробную жалобу на своего руководителя, когда ее дважды отклонили, то уволилась.

Но коллегия судей отвергла ее дело, постановив, что она имеет "искаженное восприятие повседневных событий" и регулярно неправильно интерпретирует "невинные" взаимодействия. Гаспарову также обязали выплатить 5000 фунтов стерлингов компании essDOCS за несоблюдение судебных процедур в должное время.

На суде женщина рассказала, что начала работать в компании essDOCS в западном Лондоне менеджером ИТ-проектов в ноябре 2019 года под руководством сопредседателя и бывшего исполнительного директора Гуландриса.

Она убеждала, что ее шеф пытался вступить с ней в сексуальные отношения, но обращался с ней плохо, поскольку она "отвергала его ухаживания".

Гаспарова утверждала, что в ноябре 2019 г. Гуландрис коснулся ее ноги своей ногой под столом и "уставился на нее", из-за чего она почувствовала "тревогу и дискомфорт". Суд постановил, что инцидент действительно имел место, но он был случайным и "безобидным".

Женщина обвинила Александра Гуландриса в притязаниях. / Фото: Daily Mail

В других исках, отвергнутых коллегией, Гаспарова утверждала, что Гуландрис коснулся ее руки, когда она пыталась взять компьютерную мышку. Во время рабочего звонка в марте 2020 года она сказала, что начальник "косо смотрел на нее", поскольку "постоянно проводил рукой по волосам" и начал таращиться на нее в перерывах между тем, как задавал вопросы. Группа экспертов услышала, что, хотя он разговаривал с ней о бизнесе, она восприняла его поведение "как попытку разговорить ее", поскольку он тратил на это так много времени.

В мае 2020 года Гуландрис переименовал файл проекта презентации, добавив в скобках "ajg", что женщина интерпретировала как "большие гениталии". Группа экспертов узнала, что второе имя Гуландриса – Джон, и он имел привычку добавлять свои инициалы AJG к названиям документов, которые он просматривал.

Впоследствии женщина пригласила своего шефа на ужин, но он отказался. На суде она объяснила это тем, что "хотела романтики, а он думал только о сексе".

В январе 2021 года Гуландрис заявил, что Гаспарова неправильно истолковала его вежливость как "флирт", когда он сказал "приятный вечер", как она описала, "обольстительным голосом".

Позже того же месяца комиссия узнала, что начальник направил своему подчиненному электронное письмо с просьбой предоставить информацию о проекте. Для обозначения деталей, которые он потребовал от нее заполнить, он использовал в сообщении XX, YY и ????, написанные красным цветом.

Трибунал услышал, что она интерпретировала знаки "х" как поцелуи, "y" – как сексуальный контакт, а знаки вопроса – как время, когда она будет "готова вступить в половые отношения".

Судьи долгое время рассматривали жалобы экс-работницы ИТ-компании, однако все отклонили, отметив, что "женщина искаженно воспринимала ситуацию".

Напомним, 53-летнюю Андреа Саншайн заблокировали на сайте знакомств. Женщина возмущена таким решением и говорит, что это повлияло на ее сексуальную жизнь, ведь до этого было 720 любовников.

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