Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами на рабочем месте

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4116
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами на рабочем месте

Фото: Фото из социальных сетей

Полиция штата Теннесси в США уволила свою сотрудницу из-за интимной связи с шестью коллегами.

В США сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами на рабочем месте.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Замужняя сотрудница силовых структур Меган Холл обменивалась с шестью своими коллегами откровенными фото.

"Порнография и эротические изображения на рабочем месте являются формами сексуальных притязаний. Эти предметы оскорбительны, неуместны и могут создать враждебную рабочую атмосферу для других работников", — отметило руководство горе-полицейских.

Согласно внутреннему расследованию, они занимались сексом в отелях и на вечеринках в домах других офицеров, на лодке и во время дежурства в полицейском участке и полицейском спортзале.

Также у Меган Холл оральный секс с двумя коллегами в полицейском участке.

Кроме того, коллеги рассказали, что Холл часто употребляла алкоголь и однажды во время вечеринки сняла рубашку.

Когда об этих выходках узнал мэр города Ла Верн, было проведено расследование. Четырех копов уволили. Еще два офицера полиции сохранили свои должности, но были отстранены. Меган Холл также уволили.

Ранее сообщалось, что главу французского футбола обвинили в сексуальных домогательствах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4116
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация