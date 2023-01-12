Полиция штата Теннесси в США уволила свою сотрудницу из-за интимной связи с шестью коллегами.

В США сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами на рабочем месте.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Замужняя сотрудница силовых структур Меган Холл обменивалась с шестью своими коллегами откровенными фото.

"Порнография и эротические изображения на рабочем месте являются формами сексуальных притязаний. Эти предметы оскорбительны, неуместны и могут создать враждебную рабочую атмосферу для других работников", — отметило руководство горе-полицейских.

Согласно внутреннему расследованию, они занимались сексом в отелях и на вечеринках в домах других офицеров, на лодке и во время дежурства в полицейском участке и полицейском спортзале.

Также у Меган Холл оральный секс с двумя коллегами в полицейском участке.

Кроме того, коллеги рассказали, что Холл часто употребляла алкоголь и однажды во время вечеринки сняла рубашку.

Когда об этих выходках узнал мэр города Ла Верн, было проведено расследование. Четырех копов уволили. Еще два офицера полиции сохранили свои должности, но были отстранены. Меган Холл также уволили.

Ранее сообщалось, что главу французского футбола обвинили в сексуальных домогательствах.

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