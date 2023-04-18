Сотрудник магазина героически задержал грабителя, совершившего 13 преступлений за 20 минут — видео

В Великобритании работник магазина мужественно схватил грабителя.

Нападающий, "вооруженный пистолетом", ворвался в магазин в городе Лидс и угрожал кассиру. Об этом пишет ladbible.com.

Однако мывший пол 61-летний Найл Стреникс не заставил себя ждать и бросился остановить негодяя, схватив его за голову.

В драке грабитель ударил работника бутылкой по голове, в результате чего он получил два пореза.

Момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Впрочем, во время упорной борьбы пистолет стрелка начал разваливаться. Позже выяснилось, что это был пластиковый бутафорский пневматический пистолет.

Также маска 37-летнего грабителя соскользнула и его лицо мгновенно стало видно камерам видеонаблюдения магазина, что привело к установлению подозреваемого.

В конце записи видно, как Стюарт сбегает с места происшествия "с пустыми руками" на угнанном автомобиле.

По данным полицейского управления Западного Йоркшира, в тот вечер Марлон Стюарт совершил "13 преступлений в течение примерно 20 минут".

Властям удалось найти преступника и через несколько месяцев арестовать его.

Стюарту было предъявлено обвинение в "четырех ограблениях, одном покушении на ограбление; пять пунктов обвинения в хранении огнестрельного оружия при совершении ограбления, нападении с причинением телесных повреждений, вождении с дисквалификацией и вождении без страховки".

Грабитель признал себя виновным во всех преступлениях.

17 апреля Стюарт был приговорен к "расширенному приговору к десяти годам и четырем месяцам тюремного заключения".

Со своей стороны детективы похвалили Стреникса за храбрость, но все же посоветовали общественности в такой ситуации "думать прежде всего о своей безопасности".

"Несмотря на то, что он не знал, был ли пистолет настоящим или нет, он проявил огромное мужество, взявшись за него, и именно его действия привели к тому, что лицо Стюарта было снято камерами видеонаблюдения, и он был идентифицирован как подозреваемый", — отметили копы.

Напомним, в Шотландии проститутка охотилась на своих женатых клиентов и угрожала раскрыть пикантную информацию их семьям. Стало известно, как она это делала и чем все закончилось.

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