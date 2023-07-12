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Сотрудники хосписа исполнили трогательное предсмертное желание 79-летней женщины: что она попросила

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3608
Время на прочтение
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Сотрудники хосписа исполнили трогательное предсмертное желание 79-летней женщины: что она попросила

Женщина исполнила предсмертное желание / Фото: Getty Images

Она постоянно говорила о своей последней мечте.

Находящаяся в хосписе женщина исполнила свое предсмертное желание.

Об этом пишет WFSB.

Мечтой 79-летней Карины Кортманш, которой осталось жить недолго, было воссоединение со своим конем Беллой.

Животное принадлежало ей с детства. Сейчас за 30-летней любимицей ухаживают на небольшой ферме Bittersweet в Бетане, штат Коннектикут.

Белла / © wfsb.com
Белла / Фото: wfsb.com

"Мы разговаривали с ней, и она продолжала говорить о своей лошади Белле, о том, что хочет увидеть ее. Я очень рада, что могу исполнить это последнее желание. Это важно для нее, а значит, важно и для нас", — сказала Мишель Уокер, куратор хосписа.

Через несколько дней команда договорились, как доставить Карину на ферму. Она прибыла на машине скорой помощи. Вместе с ней отправились врачи, чтобы помочь перенести ее с кровати на носилки.

Карина Кортманш / © wfsb.com
Карина Кортманш / Фото: wfsb.com

Там женщина смогла погладить коня и покормить его морковкой.

Карина с Беллой / © wfsb.com
Карина с Беллой / Фото: wfsb.com

Когда Карина умрет, о Белле по-прежнему будет заботится ферма.

Напомним, ранее медсестра хосписа рассказала, что специфическое видят люди перед смертью. Она отметила, что это не галлюцинация.

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Дата публикации
Просмотры
3608
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