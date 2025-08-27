Сотрудница круизного лайнера раскрыла суровую правду о жизни на борту

Круизный лайнер / © Associated Press

Сотрудница круизного лайнера Кес Стефани поделилась в TikTok деталями жизни на борту, которые далеки от гламурного образа "блестящей" круизной жизни.

Видео из своей каюты собрало более 1,9 миллионов просмотров.

"Работа на круизном лайнере – это не только гламур и деньги. Да, финансово это выгодно, но приходится жертвовать многими вещами", – отмечает Кес.

Она показала свою маленькую каюту с двухъярусной кроватью, письменным столом и ограниченным количеством шкафов. Кес спит на верхней полке, пользуется футболками как наволочками и ждет чистое постельное белье.

"У меня нет одеяла, только простыня, и по ночам я мерзну. Каждый раз, когда иду в белье, мне говорят: "Приходи позже, сейчас нет одеял"", - рассказывает она.

Кес отмечает, что работникам приходится адаптироваться к ограниченному пространству и долгим рабочим часам. "Пространство маленькое, приходится работать с одним шкафом", - добавляет она.

Несмотря на трудности, Стефани признает преимущества работы: она позволяет путешествовать и увидеть много разных мест. Но в то же время призывает тех, кто рассматривает работу на лайнере, учесть все жертвы: длительные рабочие часы, отсутствие выходных, удаленность от семьи и друзей.

"Задайте себе вопрос: действительно ли вы справитесь с этим? Готовы пойти на жертвы ради финансового успеха? Если так - дерзайте", - советует Кес.

Она подчеркивает, что работа на круизном лайнере требует дисциплины и выносливости, а настоящая магия путешествий открывается только тем, кто готов к сложностям.

