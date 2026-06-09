Соцсети "взорвались" с новым скандалом: украинцы ради фото вытаптывают маковые поля

Украинцы ради фото вытаптывают маковые поля

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Украинцы в социальных сетях снова рассорились. Причиной послужили маковые поля, которые вытаптывают ради красивых фото в Instagram. Дискуссия разгорелась уже на несколько лагерей — в ней принимают участие фермеры, которые выращивают эти поля, люди, которым не нравится вытаптывание растений, и те, кто, собственно, фотографируется среди цветов.

ТСН.ua собрали самое важное из общественной дискуссии.

Ссора из-за маковых полей: украинцы жестко реагируют на вытаптывание цветов ради фото

Масштабная ссора среди украинцев традиционно началась в соцсети Threads. Пользователи опубликовали фото вытоптанных маков и начали стыдить тех, кто делает фото. Также украинцы апеллируют к тому, что вытаптывание маковых полей — это уничтожение работы фермеров.

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Пользовательница Юлия Кулик написала, что вопрос даже не в том, высаживали ли фермеры эти маки или они выросли сами:

«Объясните одно: что должно быть в голове, чтобы увидеть цветущее поле и первое, что подумать, — это завезти свою машину, мотоцикл и т.д. прямо на середину поля? Раздавить все, а еще хуже — начать газовать там», — пишет пользовательница.

Другая позиция по макам

В то же время, «по другую сторону баррикад» украинцы, которые пишут, что выращивание мака в Украине фактически отсутствует по закону. А мак, растущий на полях, — дикий. Приводим несколько популярных аргументов из социальных сетей:

«Маки — это трава. Даже если они примнутся, из соседних насыпятся семена на это же поле, и в следующем году будут новые. Увидел коммент „диванного активиста“ под фото военной в Донецкой области в маках. Ты, парень, приезжай сюда и посмотри, сколько здесь других проблем! Умирают гражданские и военные, поля в оптоволокне, разрывы КАБов и уничтоженные села… Они в следующем году уже не обновятся», — пишет пользователь beerguide_.

«Хватит думать, что эти маки посадили фермеры. Они дикие! Это дикий мак, который вырос сам по себе — и никто не уничтожает чужой урожай», — поделился orest_osoba.

«Нашумевшая тема маков. От****есь вы уже от людей, недоморалисты, эти маки дикие, дикие ***», — пишет vovkulaka_t.

Также в комментариях продолжились споры по поводу вытаптывания маков, ведь это растение нередко произрастает среди других культур. Так, украинцы, которые хотят сделать красивое фото в маках, вытаптывают кроме маков горох и другие культуры.

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«Очень много, третий раз в последнее время, замечаю невежества и агрессии на других из-за отсутствия элементарных знаний. Большинство маковых полей, в том числе наиболее инстаграмных, — это поля, которые в этом году не засеиваются полезными культурами во время процесса так называемого севооборота. То есть, по сути, это поля, буквально заросшие сорняком (к которому в данном случае относятся и маки)», — пишет пользователь dodonbrau.

Фотограф, которая проводит фотосессии на полях, с ником anastasia ph, поделилась, что маки растут на полях, где не обрызгивают сорняки. Она добавила, что есть исключения, где люди вытаптывают посевы, но это происходит чаще всего там, где не обрабатывают землю.

«Вы что, не понимаете, что это полевые маки на заброшенных полях? Мак — это сорняк для фермеров. В Украине запрещено выращивание мака кроме декоративных сортов. Возможно, и фермерские, но большинство фотосессий именно в полевых, диких маках…», — пишет oksa korpach.

В спор вмешался фермер и ученый-агроном Олег Загородний. Он написал, что промышленного выращивания мака в Украине практически нет. Из-за жестких законодательных ограничений и тщательного контроля со стороны правоохранителей под запрет фактически попал даже безопасный кондитерский мак.

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«На всех фото — мак-самосейка. Также на всех фото либо полностью отсутствуют культурные растения, то есть посев фактически отсутствует, либо эти культурные посевы сильно засорены», — отмечает мужчина.

Он добавил, что заезжать на поля автомобилями или мотоциклами не стоит, но фотографироваться и срывать его можно. Мужчина объяснил, что вес человеческого тела несопоставим с давлением тяжелой агротехники, поэтому опасения относительно чрезмерного уплотнения земли преувеличены.

В заключение агроном призвал «экспертов из соцсетям» не учить фермеров хозяйствованию, а обычным гражданам посоветовал просто наслаждаться моментом, но делать это цивилизованно.

Позиция фермеров в отношении маковых полей

Во Львовской области фермер начал охранять свое маковое поле от желающих сфотографироваться. Мужчина поделился, что выращивает маки для производства растительного масла, однако люди вытаптывают их.

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«Сегодня общалась с владельцем поля, на котором насеялось густо маков, и поле превратилось в локацию для фотосессий. Владелец посеял там рыжик на растительное масло и не ожидал, что его поле привлечет столько народу. Мужчина говорил со мной и чуть не плакал. Рассказывал, сколько сил он вкладывает, чтобы вести хозяйство», — пишет пользователь olik.kotsuba.

Женщина добавила, что сын фермера на войне. Фермер жаловался, что люди вытоптали его посевы.

«Сегодня вечером он дежурил на поле и просил людей не топтать его посевы. Как вы думаете, люди его слушали? Я посоветовала брать деньги за съемку. А он говорит: „Приехал мужчина с семьей на фотосессию. Четверо детей, одно малое на руках. Ну, как я с них буду деньги брать?“ Мужчина тупо отчаялся, потому что потратил деньги, свое здоровье, время и силы, а люди приехали и стоптали ему поле ради красивых фоточек в Инстаграмм», — добавила пользовательница.

Пользовательница eugenefullen написала, что личное общение с владельцем поля показало, что сетевой хейт далек от реальности. Фермер не агрессивен, а просто устал и растерян: за выходные при огромном наплыве людей ему оставили всего 200 грн. При этом авторы критических постов сами бесплатно провели там фотосессии.

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Она предложила людям, желающим фотографироваться на маковых полях, договариваться с фермерами заранее за оплату или создать благотворительный сбор для компенсации ущерба фермеру.

Тем временем в Ожидове перепахали маковое поле, и его больше нет. Поле перепахали после общественной огласки. Делятся, что мак вырос на нем сам.

Кристину Соловей жестко разнесли за фото в поле маков

Напомним, на днях в Сети разгорелась острая дискуссия из-за любителей фотографироваться в маковых полях. Пользователи возмутились тем, что ради нескольких кадров люди вытаптывают живые цветы и портят чужой труд, ведь это частные участки, где специально высаживают агрокультуры.

Под волну критики попала и украинская певица Кристина Соловей, которая опубликовала снимок, на котором лежит среди красных маков, подписав его: «Украина коварно прекрасна и неожиданна».

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Подписчики заметили под артисткой значительное количество уничтоженных растений и жестко раскритиковали ее в комментариях за эгоизм и разрушение природы ради фотографий.

Сама исполнительница на комментарии не реагировала, однако, похоже, заранее ожидала подобный хейт. Свое фото она сопровождала фразой: «Жду, когда трутни в комментарии налетят», четко продемонстрировав собственное отношение к критике.

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