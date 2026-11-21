Сова застряла в грузовике и проехала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

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В США большая рогатая сова выжила после столкновения с грузовиком, в передней части которого она застряла и проехала более 110 километров. Несмотря на это, птица почти не пострадала.

Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на Центр помощи диким животным Raven Ridge в Пенсильвании.

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Водитель грузовика компании Old Dominion Freight Line почувствовала удар во время движения, однако не заметила, что в передней части автомобиля застряла сова. Она продолжила движение до терминала, преодолев около 112 километров.

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Все это время птица находилась головой вниз в стеклопластиковом элементе грузовика, который двигался со скоростью примерно 105 км/ч.

Когда сову обнаружили, сотрудники компании смогли её освободить. Однако птица не могла взлететь, поэтому её доставили в центр помощи диким животным.

Специалистов удивило, что после такой поездки у совы не было ни переломов, ни открытых ран. Единственным повреждением оказалась травма левого глаза. Ветеринарный осмотр выявил наличие крови и отека.

«Это действительно самая счастливая сова, которую мы когда-либо видели», — отметили представители центра.

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По словам директора Raven Ridge Трейси Янг, сейчас птица чувствует себя хорошо, а повреждённый глаз постепенно заживает.

После перевода совы в уличный вольер специалисты проверят, способна ли она нормально летать, самостоятельно добывать пищу и нет ли у неё скрытых травм.

В конечном итоге птицу планируют выпустить на волю недалеко от места столкновения с грузовиком.

Сова застряла в грузовике и проехала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

Сова застряла в грузовике и проехала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

Сова застряла в грузовике и проехала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

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