Сова попала в дом через дымоход и украсила елку – забавное фото

Рождественская елка в Вирджинии, США, получила особую верхушку после того, как в дом попала сова.

Об этом пишет Mirror.

Ночная птица упала в дымоход дома Саванны и Джейсона Бургойнов в Арлингтоне. Саванна рассказала, что была озадачена, когда услышала странный звук, доносившийся из камина, когда она ухаживала за своим ребенком. Через несколько часов она вспомнила, что ее собака начала нервничать и лаять. Затем она вошла в гостиную и увидела пернатого злоумышленника на вершине их елки, сбившего рождественскую звезду.

"Это волшебный рождественский момент, что она чувствовала себя комфортно на верхушке елки", — поделилась женщина.

Она даже пошутила, что была разочарована тем, что двойник Гедвиги не имел при себе "письма о причислении в Хогвартс".

Сова на елке / Фото: facebook.com/AWLArlington

После встречи с птицей она позвонила своему мужу Джейсону, который был вместе с их трехлетней и шестилетней дочерями на гимнастике. Джейсон связался с местной благотворительной организацией, которая занимается защитой животных, чтобы помочь с их новым пернатым другом.

Джейсон приехал домой, когда сержант Спенсер Мюррей из Арлингтонской лиги защиты животных прибыл, чтобы позаботиться о сове, которая решила остаться на месте даже после того, как семья открыла большую дверь в комнате. Их шестилетний сын был особенно взволнован рождественским визитом.

Сержант Спенсер, ожидавший меньшей птицы, признался, что это один из его любимых вызовов: "Это просто идеальный момент, когда сова смотрит на нас, сидя на верхушке елки".

Напомним, какую елку поставить, если в доме есть кот. Эксперты советуют нестандартные варианты елок.

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