Советовался ли Путин с шаманами о применении ядерного оружия: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, действительно ли Путин ездил в Монголию, чтобы посоветоваться с шаманами о применении ядерного оружия.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яна Пасынкова убеждена, что в Монголию ездил не Путин, а его копия. Она отметила, что он действительно мог встречаться с представителем какой-то религии, однако разговаривали они о деньгах.

"Действительно была встреча представителя копии, с другой стороны - представителя какой-то веры, секты. Но это не о шаманстве, а о решении каких-то финансовых вопросов", - сказала победительница „Битвы экстрасенсов“.

Напомним, Spiegel сообщил, что якобы Путин совещается с шаманами о войне.

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