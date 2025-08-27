Современная молодежь стала самым несчастным поколением: ученые объяснили почему / © Unsplash

Распространенный в кинематографе кризис среднего возраста, начинающийся примерно в 47 лет, возможно уже в прошлом. Новое исследование ученых из Дартмутского колледжа показывает, что «горб несчастья» — период повышенного стресса и депрессии в среднем возрасте — больше не наблюдается.

Об этом пишет Daily Мail.

Наиболее несчастными оказались молодые люди. Это существенное изменение по сравнению с прошлым, когда пик психологических проблем приходился именно на средний возраст. Исследователи проанализировали данные более 10 миллионов взрослых в США и 40 тысяч домохозяйств в Великобритании. Результаты показали, что психическое здоровье молодежи заметно ухудшилось.

Ученые предполагают несколько возможных причин этой тенденции:

Экономический спад. Долгосрочные последствия Великой рецессии в 2008 году повлияли на возможности трудоустройства и заработка молодых людей.

Пандемия COVID-19. Меры, связанные с пандемией, могли усугубить психическое здоровье молодежи.

Распространение смартфонов и соцсетей. Сравнение себя с идеальными образами в социальных сетях вызывает недовольство собственной жизнью.

Исследователи отмечают, что перед миром встал новый серьезный кризис психического здоровья среди молодежи, требующий немедленного решения.

