Создан первый костюм из усов: как он выглядит (фото)

Костюм из усов / © Guinness World Records

Реклама

В Австралии создали костюм из усов, чтобы напомнить о важности мужского здоровья.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Возможно, вы уже слышали об акции Movember, когда мужчины отращивают усы, чтобы повысить осведомленность о раке и психическом здоровье. Но в Австралии эту идею довели до нового уровня – создали первый в мире костюм из волос усов.

Реклама

Проект реализовали визуальная художница Памела Климанн-Пасси, креативное агентство Bullfrog и бренд мужской одежды POLITIX. Целью было привлечь внимание к проблемам мужского здоровья — в частности, раку простаты и яичек, а также самоубийствам.

Костюм содержал миллионы волос, пожертвованных мужчинами, пережившими физические или психические трудности, а также волосы, собранные организацией Sustainable Salons, повторно использующие отходы из парикмахерских.

Костюм из усов / © Guinness World Records

На подкладке костюма было послание: "Пройдите обследование, говорите открыто и слушайте свое тело".

Художница призналась, что создание такого изделия стало настоящим вызовом: «Я никогда раньше не работала с «мохнатыми волосами». Когда я получила огромную коробку, наполненную усами, просто захотелось погрузить в нее руки!».

Реклама

Костюм из усов / © Guinness World Records

Вместе с мастером-портным Никосом Манолисом и стилистом Майклом Теллисом она наложила оттенки волос между слоями черного хлопка и тюля, образовав так называемый «сэндвич из усов». Потаенный стежок напоминал пульс сердца – символ жизни.

Костюм из усов / © Guinness World Records

Костюм украсили цитатами от доноров и специальной этикеткой, посвященной покойному муже художнице, Пасси Джо, умершему от рака в 2016 году.

«Пасси любил яркие костюмы и часто носил густые усы. Этот проект — моя дань ему и всем мужчинам, которые потеряли жизнь из-за рака или психических болезней», — говорит Памела.

Костюм из усов / © Guinness World Records

После презентации в шоу The Today Show костюм стал вирусным, получил золото на Spikes Asia Awards и был представлен на Мельбурнском фестивале моды.

Реклама

Напомним, ранее ювелиры создали самое дорогое в мире золотое платье.