Создан самый широкий парик на планете: как он выглядит (фото, видео)

Автор самого длинного парика ручной работы установила очередной рекорд, создав самый широкий парик в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Хелен Уильямс из Нигерии изготовила шиньон шириной 3,65 м, который спускается до пола. Для сравнения, Mini Cooper имеет длину 3,63 м.

Она начала работать над своим последним рекордным творением в феврале, и для завершения результата ей понадобилось чуть больше месяца.

Парик сделан из более 800 пучков каштановых волос, а на материалы Хелен потратила 4 138 200 найр (2 719 долларов).

Хелен, которая также является рекордсменкой по количеству причесок в парике за 30 секунд (90), сказала: "Я горжусь собой. Теперь у меня три рекорда. Как профессионалка, я с нетерпением жду установки еще многих рекордов в категории париков. Мне нравится браться за сложные задачи, это делает меня лучшим человеком и я учусь новому".

31-летняя женщина сделала свой очень широкий парик преимущественно вручную, но для некоторых деталей использовала швейную машинку. Она сшила все это вместе на каркасе с помощью иглы и нити и прикрепила к нему более 1000 страз.

Самый широкий парик в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Хелен делает парики каждый день, но этот проект был настолько масштабным, что на его планирование и разработку ушли месяцы. Ее вдохновила на этот вызов актриса Дрю Бэрримор, участвовавшая в создании предыдущего рекордного широкого парика.

"Я большая поклонница Дрю Бэрримор, она тоже вдохновила меня", — сказала Хелен. "Если он может сделать самый широкий парик, то и я смогу".

Самый широкий парик в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Однако Хелен столкнулась с некоторыми проблемами. Она рассказала: "Первые несколько дней попытки были сложными, потому что я больше не могла нормально ходить и сидеть. Я чувствовала боль везде, мне приходилось иметь дело с болями в шее, спине и бедрах. Одевать парик на голову также было очень тяжело из-за его веса. Но я очень счастлива, что завершила проект".

Самый широкий парик в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Хелен выставила парик на показ в своем офисе и планирует хранить его там: "Я хочу, чтобы мои дети и правнуки выросли и увидели самый широкий парик. Он теперь является частью истории".

Напомним, японец признан самым старым стоматологом в возрасте 99 лет и 133 дней. Он продолжает дарить людям улыбки.

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