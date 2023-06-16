Создана микроскопическая сумка Louis Vuitton, которая меньше крупины соли - фото

Ее выставят на аукцион.

Студия дизайна MSCHF озадачила созданием сумочки, для просмотра которой нужен микроскоп.

Об этом пишет nypost.com.

Бренд уменьшил размер сумки Louis Vuitton OnTheGo, превратив ее из 13,8 x 10,6 x 5,5 дюймов в 657 x 222 x 700 микрометров.

Микроскопическая сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

"Представьте, что вы ошиблись", — написал один из пользователей в Твиттере. "Я бы потерял это дерьмо очень быстро".

MSCHF работала с производителями биотехнологий над созданием сумки с использованием "стереолитографического процесса, обычно используемого для изготовления крошечных механических биотехнологических структур", говорится в заявлении компании.

Микроскопическая сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

Прямоугольный пакет светло-зеленого цвета имеет полупрозрачный вид, видимый при подсветке микроскопа.

Главный креативный директор Кевин Визнер разработал крошечную сумочку, чтобы пошутить над тенденцией крошечных сумок.

Микроскопическая сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

"Практический предмет превращается в украшение, вся его предполагаемая функция улетучивается", — сказал он.

Крошечный аксессуар вызвал ажиотаж в социальных сетях, и многие напрягали глаза, глядя на нее.

Как они это сделали

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Какая-то слишком большая сумка

Дебют сумки Microscopic Handbag в футляре геля под микроскопом запланирован на Just Phriends, мероприятии, которое состоится в аукционном доме американского рэпера Фаррелла Уильямса Joopiter 19 июня.

Напомним, в Канаде женщина нашла бутылку с посланием, выпущенную в море 34 года назад. Стало известно, кто его написал.

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