Создана первая в мире стиральная машина для людей: как она выглядит и работает (фото)

Компания работает над творением уже несколько лет.

Компания Science Co. из Осаки, производитель душевых насадок, разработала сверхсовременную стиральную машину для людей, которая получила название Mirai Ningen Sentakuki ("Стиральная машина для людей будущего").

Об этом пишет Oddity Central.

На выставке Expo 70 японский технологический гигант Sanyo Electric Co. (ныне Panasonic Holdings Corp.) представил первую в мире стиральную машину для людей. Ее футуристическая яйцевидная форма и пузырчатая технология захватили воображение людей и привлекли внимание огромной толпы к стенду производителя.

Ясуаки Аояма был одним из многих людей, увидевших стиральную машину Sanyo в действии. Тогда он был лишь любознательным четвертоклассником, а сегодня, как глава Science Co, он готовится к запуску собственной современной стиральной машины для людей.

"Мы предложим новую стиральную машину для людей как наследие выставки 1970 года", – недавно сказал Аояма японским журналистам, добавив, что обновленная модель будет представлена на выставке Osaka Kansai Expo в апреле в 2025 году.

Оригинальная стиральная машина для людей использовала ультразвук, созданный большими воздушными пузырями, чтобы очистить пользователя, и выпускала пластиковые шарики для массажа. Стиральная машина будущего, с другой стороны, использует маленькие микроскопические пузырьки воздуха, которые гораздо эффективнее очищают тело, а также самые современные датчики, измеряющие пульс человека и другие биологические данные, чтобы подогреть воду должным образом, и систему искусственного интеллекта, определяющую, пользователь спокоен или возбужден, и проецирует изображение на прозрачную крышку стиральной машины, чтобы настроить его на нужное настроение.

Стиральная машина для людей / Фото: Oddity Central

Представители компании говорят, что устройство в форме кабины частично заполняется горячей водой, когда пользователь садится на центральное сиденье, а затем выпускает миллионы микроскопических пузырьков, чтобы очистить его тело. Ясуаки Аояма сказал, что его компания надеется, что во время выставки в Осаке в следующем году инновационной стиральной машиной смогут воспользоваться до 1000 человек.

Напомним, искусственный интеллект создал "дикий" звук, который никогда раньше не слышали. Разработчики прослушали миллионы аудио, чтобы научить модель Fugatto.

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