Создана скульптура из Lego размером с кровяную клетку – фото

Самая маленькая скульптура в мире имеет размеры всего 0,02517 миллиметра на 0,02184 миллиметра.

Микрохудожник из Англии побил мировой рекорд Гиннеса, создав скульптуру из кирпичика Lego размером примерно как лейкоцит человека.

Об этом говорится на официальном сайте.

Скульптура из кирпичика Lego жителя Борнмута Дэвида Линдона имеет размеры всего 0,02517 миллиметра на 0,02184 миллиметра, что примерно в четыре раза меньше, чем у предыдущего рекордсмена по самой маленькой скульптуре, сделанной вручную.

Скульптура – вместе с двумя чуть большими кирпичками Lego, которые он создал одновременно – была официально измерена с помощью светового микроскопа командой Evident Scientific.

Самая маленькая скульптура ручной работы

"Создание крошечных объектов, которые невозможно увидеть без микроскопа, является сложной задачей как физически, так и умственно. Я научился замедлять дыхание и работать в перерывах между ударами моего сердца. Даже бьющийся сквозь пальцы пульс моего сердца создает слишком много движения", — сказал Линдон.

Он поделился, что всю работу выполняет ночью, чтобы вибрации от дневного движения не мешали ему работать.

Напомним, дедушка собрал самую большую коллекцию кирпича в мире. В сарае Клемма Рейнкемайера хранится очень необычная коллекция.

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