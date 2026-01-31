- Дата публикации
Созданные ИИ сиамские близняшки стали новыми звездами Instagram — фото
За короткое время они набрали сотни тысяч подписчиков, а их придуманная биография и история жизни только подогрели интерес аудитории.
Созданные с помощью искусственного интеллекта сиамские близняшки Валерия и Камила стремительно набирают популярность в соцсетях и стали новым феноменом Интернета.
Цифровые аватары быстро превратились в инфлюэнсерок: за короткое время их аккаунты собрали сотни тысяч подписчиков.
На фоне роста количества AI-моделей и виртуальных персонажей, борющихся за внимание аудитории, создателям приходится искать более оригинальные концепции. Идеальная внешность больше не гарантирует успеха — необычный образ сиамских близняшек стал новой «фишкой».
Валерия и Камила позиционируются как привлекательные сиамские близняшки. Несмотря на то, что внимательный просмотр страниц в Instagram дает понять: перед аудиторией — цифровые персонажи, многие подписчики либо не замечают этого, либо не придают значения. Их посты регулярно собирают тысячи лайков и комментариев с комплиментами, приглашениями и эмодзами.
Создатели аватаров пошли еще дальше – они придумали для близняшек подробную биографию, дополнив ее «детскими» фото, созданными искусственным интеллектом, и вымышленными историями из повседневной жизни. Такой подход лишь усилил интерес аудитории, которая все больше погружается в образ цифровых героинь, игнорируя, что они не реальны.
В своих публикациях Валерия и Камила даже рассказывают о сложных операциях после рождения и шрамах, якобы оставшихся после хирургических вмешательств. В то же время, они никогда прямо не заявляли, что являются продуктом искусственного интеллекта, оставляя подписчиков в неопределенности.
Такая стратегия вызвала подозрения у части пользователей. Некоторые предполагают, что за популярным аккаунтом могут стоять коммерческие или манипулятивные цели — например, привлечение максимального количества аудитории с последующим перенаправлением ее на платные платформы. Действительно ли это так покажет время.
