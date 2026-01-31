Валерия и Камила

Созданные с помощью искусственного интеллекта сиамские близняшки Валерия и Камила стремительно набирают популярность в соцсетях и стали новым феноменом Интернета.

Цифровые аватары быстро превратились в инфлюэнсерок: за короткое время их аккаунты собрали сотни тысяч подписчиков.

На фоне роста количества AI-моделей и виртуальных персонажей, борющихся за внимание аудитории, создателям приходится искать более оригинальные концепции. Идеальная внешность больше не гарантирует успеха — необычный образ сиамских близняшек стал новой «фишкой».

Валерия и Камила позиционируются как привлекательные сиамские близняшки. Несмотря на то, что внимательный просмотр страниц в Instagram дает понять: перед аудиторией — цифровые персонажи, многие подписчики либо не замечают этого, либо не придают значения. Их посты регулярно собирают тысячи лайков и комментариев с комплиментами, приглашениями и эмодзами.

Валерия и Камила

Создатели аватаров пошли еще дальше – они придумали для близняшек подробную биографию, дополнив ее «детскими» фото, созданными искусственным интеллектом, и вымышленными историями из повседневной жизни. Такой подход лишь усилил интерес аудитории, которая все больше погружается в образ цифровых героинь, игнорируя, что они не реальны.

Валерия и Камила

В своих публикациях Валерия и Камила даже рассказывают о сложных операциях после рождения и шрамах, якобы оставшихся после хирургических вмешательств. В то же время, они никогда прямо не заявляли, что являются продуктом искусственного интеллекта, оставляя подписчиков в неопределенности.

Валерия и Камила

Такая стратегия вызвала подозрения у части пользователей. Некоторые предполагают, что за популярным аккаунтом могут стоять коммерческие или манипулятивные цели — например, привлечение максимального количества аудитории с последующим перенаправлением ее на платные платформы. Действительно ли это так покажет время.

Напомним, искусственный интеллект научился распознавать медведей "в лицо".