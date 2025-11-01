Создано чехол, который поможет побороть зависимость от смартфона: в чем его фишка

Реклама

Стартап из нейронаук создал уникальный чехол для смартфона, весящий 2,7 кг — настолько тяжелый и громоздкий, что он буквально заставляет владельцев проводить меньше времени перед экраном.

Об этом пишет Oddity Central.

Обычно чехлы для телефонов легкие и эргономичные, но компания Matter Neuroscience пошла по другому пути и создала, пожалуй, самый тяжелый чехол для смартфона в мире. Его цель — помочь людям осознать, насколько часто они бездумно пользуются телефоном.

Реклама

Изготовлен из нержавеющей стали, этот массивный чехол тяжелее MacBook Pro и состоит из двух частей, которые крепятся вокруг смартфона винтами. Чтобы снять его, нужен шестигранный ключ — так что быстро избавиться от чехла не получится.

Чехол Matter Neuroscience

Вдохновением для разработчиков стал культовый телефон Black Diamond 1980-х годов. В результате получился аксессуар, который не поместится в карман и становится настоящим испытанием для рук. Чем дольше вы держите телефон, тем быстрее наступает физическая усталость — естественное напоминание отложить гаджет в сторону.

«При весе 2,7 кг руки буквально устают во время пользования телефоном. Это физический сигнал, который заставляет сделать паузу и снизить время перед экраном», — говорится на странице Kickstarter проекта.

Чехол Matter Neuroscience

На платформе краудфандинга Matter Neuroscience уже собирает средства на производство этого фитнес-чехла. Минимальная цена предварительного заказа составляет $210, а латунная версия (более тяжелая и более дорогая) стоит $500.

Реклама

Разработчики надеются собрать $75 000, но сейчас собрано около $17 000. Если кампания будет успешной, изобретение может стать самым оригинальным способом обуздать зависимость от смартфона — и в то же время хорошей тренировкой для мышц.

Чехол Matter Neuroscience

Напомним, спортзал подарит Porsche Panamera за похудение.