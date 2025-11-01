- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Создано чехол, который поможет побороть зависимость от смартфона: в чем его фишка
Главная цель – заставить пользователей проводить меньше времени в телефоне, превратив каждое прикосновение к экрану в настоящую тренировку.
Стартап из нейронаук создал уникальный чехол для смартфона, весящий 2,7 кг — настолько тяжелый и громоздкий, что он буквально заставляет владельцев проводить меньше времени перед экраном.
Об этом пишет Oddity Central.
Обычно чехлы для телефонов легкие и эргономичные, но компания Matter Neuroscience пошла по другому пути и создала, пожалуй, самый тяжелый чехол для смартфона в мире. Его цель — помочь людям осознать, насколько часто они бездумно пользуются телефоном.
Изготовлен из нержавеющей стали, этот массивный чехол тяжелее MacBook Pro и состоит из двух частей, которые крепятся вокруг смартфона винтами. Чтобы снять его, нужен шестигранный ключ — так что быстро избавиться от чехла не получится.
Вдохновением для разработчиков стал культовый телефон Black Diamond 1980-х годов. В результате получился аксессуар, который не поместится в карман и становится настоящим испытанием для рук. Чем дольше вы держите телефон, тем быстрее наступает физическая усталость — естественное напоминание отложить гаджет в сторону.
«При весе 2,7 кг руки буквально устают во время пользования телефоном. Это физический сигнал, который заставляет сделать паузу и снизить время перед экраном», — говорится на странице Kickstarter проекта.
На платформе краудфандинга Matter Neuroscience уже собирает средства на производство этого фитнес-чехла. Минимальная цена предварительного заказа составляет $210, а латунная версия (более тяжелая и более дорогая) стоит $500.
Разработчики надеются собрать $75 000, но сейчас собрано около $17 000. Если кампания будет успешной, изобретение может стать самым оригинальным способом обуздать зависимость от смартфона — и в то же время хорошей тренировкой для мышц.
Напомним, спортзал подарит Porsche Panamera за похудение.