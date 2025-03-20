Созданы самые точные часы в мире: погрешность – 1 секунда за 10 миллиардов лет (фото)

Япония представила часы, которые могут изменить научные исследования и даже прогнозировать природные катастрофы.

Созданный японским производителем Shimadzu Corp, Aether Clock OC 020 – это часы со стронциевой оптической решеткой, которые рекламируются как самые точные часы в мире и продаются более чем за 3 миллиона долларов.

Об этом пишет Oddity Central.

Самые точные в мире часы больше похожи на небольшой холодильник. Его прямоугольный корпус высотой около 90 см и объемом 250 литров. Это устройство настолько точное, что ему понадобилось бы около 10 миллиардов лет, чтобы отклониться на одну секунду, как утверждает производитель Shimadzu Corp из Киото.

Как сообщается, часы в 100 раз точнее атомных часов на основе цезия, установивших стандарт для современного определения секунды. Хотя часы с оптической решеткой уже давно существуют, Aether Clock OC 020 является первой в мире коммерчески доступной моделью.

"Обычные часы с оптической решеткой требовали частых и сложных работ по настройке, но этот продукт значительно уменьшает нагрузку на работников", – написала Shimadzu Corp в пресс-релизе. "Компактный размер позволяет легко перемещать его, и он может применяться для измерения гравитационного потенциала с использованием общей теории относительности в различных областях. Например, оптические решетчатые часы могут стать частью будущей социальной инфраструктуры, например, для мониторинга движений плит и вертикальных движений земной коры вследствие вулканической активности с точностью до нескольких сантиметров".

Aether Clock OC 020 / Фото: Shimadzu Corp

Shimadzu Corp начала принимать заказы на часы Aether Clock OC 020 в начале этого месяца и уже продала один экземпляр за 3,3 миллиона долларов. Компания надеется продать десять таких часов в течение следующих трех лет, причем основными клиентами будут являться научно-исследовательские учреждения.

"Охлажденные лазером атомы удерживаются в оптической решетке, а часовые переходы спектроскопически анализируются с высокой точностью в термостатической камере с криогенным охлаждением", — пишет Shimadzu Corp о принципе, лежащем в основе их инновационных часов. Он оснащен физическим пакетом, содержащим вакуумную камеру для часовой спектроскопии, оптический резонатор и лазерную систему управления.

Напомним, за сколько времени развитые страны могут создать ядерную бомбу. Американские специалисты считают, что среди стран, которые вскоре захотят получить ядерное оружие, есть Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Польша и другие.

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