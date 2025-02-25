Создатель "капсулы самоубийцы" рассказал, что заставляет людей умирать после попадания в машину

Впервые капсула Sarco была использована в Швейцарии в прошлом году.

Создатель капсулы Sarco, ранее нарушивший молчание о том, что произошло во время первой смерти в устройстве, рассказал более подробно о том, как она работает.

Об этом пишет LADbible.

Устройство, которое часто называют "капсулой самоубийц", было создано доктором Филипом Ничке с целью обеспечить "мирную, надежную и безнаркотическую" смерть за 10 минут. Однако не обошлось и без споров, особенно после того, как его начали использовать в прошлом году.

23 сентября 64-летняя американка впервые применила капсулу в Швейцарии, а наблюдавший за процедурой врач был взят под стражу Федеральной полицией Швейцарии.

По словам доктора Флориана Уиллетта, женщина умерла "скорой, мирной и достойной" смертью с помощью этого устройства, а Ничке объяснил этот процесс в подкасте.

Ведущий подкаста How It Ticks Майк Конорс сказал Филипу, что был "удивлен", услышав, что это "безболезненный" способ сделать это: "То есть тело не борется, не задыхается за кислородом?" Филип ответил: "Нет, нужно очень резкое падение кислорода".

Он пояснил, что в основе капсулы лежит идея пластикового пакета, который используют при удушье, и сказал: "Я начал искать дизайнера, который смог бы превратить пластиковый пакет в нечто, что будет выглядеть хорошо, и так начался проект".

Филип Ничке демонстрирует свое изобретение / Фото: Exit International

Он сравнил капсулу с эстетической версией пластикового пакета, поскольку она перекрывает доступ кислорода и создает среду чистого азота.

Филипп объяснил, что когда кто-то садится в капсулу и нажимает кнопку, он "наполняет легкие нулевым кислородом, происходит резкое падение уровня кислорода в идущей от сердца крови, через легкие, к мозгу". Доктор продолжил: "Уровень кислорода резко падает, так что кровь попадает в мозг без кислорода. Ваш мозг немедленно экономит тот небольшой запас кислорода, который у него есть, и делает это быстро, пока вы не теряете сознание".

По его словам, это вещество действует быстро, и "в течение двух вдохов" человек в капсуле падает в обморок.

"Человек в капсуле остается в среде с нулевым содержанием кислорода, дыша легко, но без кислорода. Это гипоксия, вы без сознания. Затем, шаг за шагом, выключаются различные основные виды деятельности, которые контролируются вашим мозгом", — рассказал он.

Капсула Sarco / Фото: Getty Images

По его словам, остановка сердца в среде с нулевым содержанием кислорода занимает от 5 до 10 минут, при этом человек в капсуле "большую часть этого времени находится без сознания".

Филипп сказал, что из-за недостатка кислорода "происходят некоторые мышечные сокращения, и вы видите некоторые некоординированные движения конечностей, которые иногда могут немного смутить кого-то из присутствующих, кто не понимает или не осознает, что человек глубоко без сознания".

Он настаивает на том, что эти движения нормальные и их можно объяснить, но подчеркивает, что зрители не должны думать, что человек "ужасно проводит время и его пытают до смерти. Это кто-то, имеющий самопроизвольную серию самопроизвольных мышечных движений".

Напомним, ранее стало известно, что "доктор Смерть" создает новую "капсулу самоубийцы", поскольку предыдущую изъяли из-за следов удушения.

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