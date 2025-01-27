Спала на работе и мочилась в миску с едой: полицейская собака осталась без премии (фото)

Служебные собаки выполняют важные функции в разных областях. Так, например, в Украине бельгийская овчарка Беша из Павлоградского кинологического поисково-спасательного отряда "Антарес" нашла тела более 120 пропавших людей, а знаменитый пес Патрон работает сапером в ГСЧС и помогает находить взрывоопасные предметы.

Впрочем, нередко служебные собачки становятся известными из-за своих забавных затей. Так, первая в Китае полицейская собака породы корги стала звездой Сети из-за того, что потеряла премию, потому что спала на работе и мочилась в миску с едой. Об этом пишет SCMP.

Фузай родился 28 августа в 2023 году и присоединился к полицейской кинологической базе в городе Вэйфан, провинция Шаньдун. Собака начала свою работу резервным оперативником по обнаружению взрывчатки в январе в 2024 году, будучи четырехмесячным щенком. К марту того же года Фузай стал Интернет-сенсацией, очаровав пользователей Сети своей улыбкой, короткими лапками и отличными навыками поиска взрывчатки.

Он был передан на базу подготовки полицейских собак после того, как его владелец взял его в парк в двухмесячном возрасте, где его потенциал признал Чжао Циншуай, дрессировщик полицейских собак из кинологической базы Бюро общественной безопасности округа Чанле. Он признал, что животное отвечает строгим критериям отбора полицейских собак.

В октябре в 2024 году Фузай вышел из резервного статуса и стал полноценной полицейской собакой. Пес хорошо поработал, выполнив множество задач по обеспечению безопасности и значительно повысив авторитет полицейских собак Вэйфана. За эти достижения корги был награжден красным жетоном, а также несколькими лакомствами и игрушками. Впрочем, потом Фузай остался только с жетоном.

"Из-за твоего недавнего поведения, сна на рабочем месте и даже того, что ты мочишься в собственную собачью миску, мы вынуждены сделать тебе замечание и конфисковать твои закуски как наказание. Ты оставляешь себе только красный жетон", — сказал мужчина-полицейский и конфисковал вкусности.

Пес Фузай / Фото: скриншот с видео

Видео стало вирусным в Интернете: "Бедняжный Фузай усердно работал круглый год, чтобы потерять свою премию на конец года. Мне это так близко", "Он помочился в собственную миску, а не в миску своего босса. Верните ему премию!".

На фоне шумихи полицейские впоследствии заверили общественность, что, хотя закуски были конфискованы, Фузай получил взамен щедрый подарочный пакет по случаю Нового года. В пакет входили тихоокеанская сельдь, тыквенный суп, разноцветные пельмени, фрикадельки из кролика, а также суп из акульих плавников.

Напомним, в Таиланде пес принес домой взрывчатку, чтобы поиграть с четырехлетним мальчиком. Собака частенько забирала домой найденные круглые предметы.

Читайте также: