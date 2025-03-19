Спасатели 45 минут искали утопленников и удивились, когда увидели "жертв": кто это был

Спасатели и полиция оперативно прибыли по вызову, чтобы спасти людей на воде. Но вместо драматического спасения их ждала неожиданность.

В Новой Зеландии произошла спасательная операция, имевшая все шансы стать настоящим героическим подвигом, но неожиданно превратилась в анекдот. Все началось с того, что озабоченный гражданин увидел двух "пловцов", которые, казалось, боролись за жизнь у побережья Матуа.

Не теряя времени, на место происшествия были направлены спасатели береговой охраны, полиция и даже вертолет Aerocool, пишет SunLive. Все готовились к сложной операции, воображая драматические сцены спасения. Однако, когда спасатели добрались до места, то оказалось, что "жертвами" стали два гуся.

Как сообщили в полиции, поиски прекратили через 45 минут, когда выяснилось, что пернатые "утопленники" совсем не нуждаются в помощи — они просто плавали и наслаждались жизнью.

"Лучше перестраховаться, чем жалеть", – заявил спикер береговой охраны.

Тем временем гуси, не подозревая о своей внезапной популярности, спокойно продолжили свою прогулку по водам Новой Зеландии.

Напомним, недавно в Варшаве медики и копы приехали на вызов и хохотали, когда обнаружили, кого надо спасать. Скорую помощь и полицию вызвала озадаченная женщина.

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