Спасение гигантов длится месяцами: уникальная японская технология пересадки древних деревьев

Деревья / © Getty Images

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При проектировании новых автомагистралей, железнодорожных путей или жилых комплексов старинные зеленые насаждения обычно уничтожают в первую очередь для освобождения места. Однако в Японии нашли способ спасти уникальное природное достояние страны и дать ему новую жизнь.

По информации издания Times of India, вместо того чтобы уничтожать такие деревья, их бережно пересаживают в другие места, хотя этот чрезвычайно сложный процесс порой требует нескольких месяцев кропотливой работы.

Подготовка корневой системы

Перед началом непосредственной пересадки растения эксперты проводят длительную подготовительную работу с его корнями, что позволяет дереву гораздо легче адаптироваться и прижиться на новом участке. Эта уникальная методика известна под названием «немаваши» и гармонично сочетает в себе древние традиции японского садоводства с передовыми технологическими разработками.

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Примечательно, что это слово, которое поначалу относилось исключительно к профессиональному лексикону агрономов, впоследствии прочно укоренилось в корпоративной культуре и политической жизни Японии, где теперь символизирует проведение тщательных и заранее продуманных действий перед принятием каких-либо серьезных решений.

Итак, за несколько месяцев до пересадки садоводы начинают тщательно обрезать корни дерева. Они не выкапывают всё сразу, а действуют поэтапно — обрезают корешки по частям по кругу. Благодаря этому у самого ствола начинает расти много новых, тонких корешков.

Именно эти молодые корни играют ключевую роль, ведь они активно впитывают воду и полезные вещества. Такой хитроумный трюк помогает дереву легче перенести пересадку и быстрее прижиться на новом участке. В зависимости от того, насколько велико и капризно растение, такая подготовка может длиться от полугода до более года.

Какие деревья пересаживают

Не каждое дерево, мешающее прохождению, будут пересаживать. К такой сложной процедуре обычно прибегают только в тех случаях, когда дерево имеет особую историческую, культурную или природную значимость. Большинство этих многовековых экземпляров украшают территории древних храмов, религиозных святилищ, аутентичных садов, парковых зон или старинных городских районов, где они росли на протяжении многих эпох и успели стать неотъемлемой частью местного культурного наследия.

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Кроме того, сохранение и пересадка сформировавшегося взрослого дерева в некоторых ситуациях имеет решающее значение для поддержания естественного биологического разнообразия и защиты уникального облика окружающего ландшафта.

Как проходит процесс пересадки

Рабочие вокруг дерева выкапывают глубокий ров, чтобы максимально сохранить земляной ком с корнями. Корневую систему плотно обматывают мешковиной, а ствол и ветви надежно фиксируют для защиты от повреждений.

На новое место гиганта перевозят с помощью кранов или спецавтомобилей, высаживают в подготовленную яму, укрепляют подпорками и обеспечивают тщательный уход до появления первых побегов.

Однако даже длительная подготовка не гарантирует, что взрослое дерево приживется — всё зависит от его возраста, породы, здоровья и дальнейшего ухода. Из-за высокой стоимости и сложности этот рискованный метод применяют только для уникальных деревьев, имеющих исключительную историческую или экологическую ценность.

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Ранее ТСН.ua писал о том, почему наши предки не сажали определенные виды деревьев возле своего дома.

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