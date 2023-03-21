Спасенный с дерева экзотический кот сдал положительный тест на кокаин

Экзотический кот сервал получил положительный результат на кокаин после того, как его спасли в Цинциннате, США.

По словам представителей контроля за животными, сервал по кличке Амири был спасен после того, как сбежал из машины своего хозяина и залез на дерево. Владелец кошки был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения.

Об этом пишет edition.cnn.com.

Когда же "крайне взволнованное и очень расстроенное" животное пытались снять с дерева, оно упало и сломало лапу. В клинике у кота взяли образец для ДНК-теста, а также проверили его на наркотики.

Фото: CNN

Отмечается, что экзотических животных начали регулярно проверять на наркотики после произошедшего в прошлом году инцидента, когда спасли обезьяну и у нее был положительный результат на метамфетамин.

Результат теста подтвердил, что Амири действительно был сервалом, владение которым в Огайо является незаконным, и что он был под кокаином. Впрочем, неизвестно, сколько наркотика употребило животное. Также нет доказательств того, что владелец дал коту кокаин намеренно. Сервал мог случайно употребить его дома, в машине или на улице.

Владелец Амири сотрудничает со следствием и передал кошку под опеку приюту для животных. Сейчас дикая кошка находится на попечении зоопарка Цинциннати.

Напомним, китайский государственный телеканал People's Daily представил ведущую новостей на базе искусственного интеллекта. Диктора Рен Сяоронг уже обвинили в пропаганде.

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