Спасете свои комнатные цветы: свекольный отвар для обильного цветения

Зимой можно помочь своим комнатным растениям легче пережить холод, если подкормить их отваром из свеклы. Что нужно делать – читайте в материале ТСН.ua.

Именно сейчас, во время новогодне-рождественских праздников, когда на столе украинцев часто бывает салат "Шуба" или винегрет, можно подкормить комнатные цветы с помощью свекловичного отвара. Лучше его не изливать. Ведь эта простая жидкость заставит растения цвести даже в холодные луны. А это станет прекрасной возможностью улучшить настроение и раскрасить зимние будни.

Лучше всего состоит в том, что свекловичный отвар подходит практически любым растениям. Когда свекла варится, вода наполняется большим количеством питательных веществ, в частности, магнием, калием, марганцем, фтором, фосфором.

А еще вам ничего не нужно делать. Просто, когда отвариваете свеклу в воде для приготовления популярных салатов, не солите жидкость. Овощи отвариваются до готовности, а вода остается для цветов.

Не забудьте сначала остудить свекольный отвар. Затем влейте в удобную объемную емкость и залейте водой в соотношении 1:1. Очень важно, чтобы отвар был свежим. Тогда в нем хранится больше питательных веществ.

Такое удобрение следует использовать не чаще одного раза в неделю. Тогда ваши цветы не будут болеть и совсем скоро обильную зацветут.