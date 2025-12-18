- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 377
- Время на прочтение
- 2 мин
Специалисты объяснили, нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь
Частое включение и выключение WiFi-роутера может привести к его поломке раньше, чем он может прослужить при правильном использовании.
Выключение роутера на ночь не обеспечивает экономию электроэнергии. Дело в том, что современные модели рассчитаны на работу 24/7 и потребляют совсем немного – в среднем примерно 10-12 Вт в час.
Об этом сообщают "Новости Live".
Среди других «предрассудков» пользователей:
нагрев корпуса – это редкая ситуация, если обеспечить ему нормальную вентиляцию.
«Реальные проблемы могут возникать, если устройство стоит в закрытом шкафу, прижатое вещами или постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Если корпус явно слишком горячий, роутер действительно лучше выключить и проверить условия его работы», – объяснили специалисты.
«вредное» излучение Wi-Fi – это миф, ведь уровень излучения от бытового роутера ниже, чем от микроволновки или даже фена.
«Если же мешают мерцающие индикаторы, проблему проще решить механически – заклеить лампочки изоляционной лентой или переставить девайс в другую комнату», – советуют пользователям.
Заметьте: роутер не следует часто затрагивать без надобности. Это может создать дополнительную нагрузку на блок питания и микросхемы. Следствие – перепады температуры и напряжения, из-за чего компоненты быстрее изнашиваются, а модем или маршрутизатор может выйти из строя раньше времени.
«Выключать роутер имеет смысл только в двух случаях: если вы чувствуете реальный перегрев корпуса или надолго выезжаете из дома — в отпуск или длительную командировку. Во всех других ситуациях регулярное отключение не дает ощутимой экономии и не повышает безопасность, ведь современная техника работает экономно, а риски для здоровья и жизни минимальны», — заканчиваются в материале.
Раньше мы писали о 5 электроприборах, которые можно не выключать из розетки.