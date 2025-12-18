Специалисты объяснили, нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Роутер / © pixabay.com

Выключение роутера на ночь не обеспечивает экономию электроэнергии. Дело в том, что современные модели рассчитаны на работу 24/7 и потребляют совсем немного – в среднем примерно 10-12 Вт в час.

Об этом сообщают "Новости Live".

Среди других «предрассудков» пользователей:

нагрев корпуса – это редкая ситуация, если обеспечить ему нормальную вентиляцию.

«Реальные проблемы могут возникать, если устройство стоит в закрытом шкафу, прижатое вещами или постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Если корпус явно слишком горячий, роутер действительно лучше выключить и проверить условия его работы», – объяснили специалисты.

«вредное» излучение Wi-Fi – это миф, ведь уровень излучения от бытового роутера ниже, чем от микроволновки или даже фена.

«Если же мешают мерцающие индикаторы, проблему проще решить механически – заклеить лампочки изоляционной лентой или переставить девайс в другую комнату», – советуют пользователям.

Заметьте: роутер не следует часто затрагивать без надобности. Это может создать дополнительную нагрузку на блок питания и микросхемы. Следствие – перепады температуры и напряжения, из-за чего компоненты быстрее изнашиваются, а модем или маршрутизатор может выйти из строя раньше времени.

«Выключать роутер имеет смысл только в двух случаях: если вы чувствуете реальный перегрев корпуса или надолго выезжаете из дома — в отпуск или длительную командировку. Во всех других ситуациях регулярное отключение не дает ощутимой экономии и не повышает безопасность, ведь современная техника работает экономно, а риски для здоровья и жизни минимальны», — заканчиваются в материале.

