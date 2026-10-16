Списывал боль на тренировки: 22-летний спортсмен потерял ногу из-за опасной болезни

Бен Хьюлетт

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22-летний спортсмен из Великобритании лишился ноги после того, как боль в лодыжке, которую он долгое время списывал на физические нагрузки, оказалась симптомом рака кости. Молодой человек продолжал тренироваться и даже принял участие в триатлоне, не подозревая о серьёзном заболевании.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Бен Хьюлетт из города Андовер в графстве Хэмпшир впервые почувствовал боль в правой лодыжке в июне 2025 года, когда готовился к соревнованиям. Незадолго до этого он вернулся к бегу после двухлетнего перерыва, поэтому решил, что неприятные ощущения связаны с возобновлением тренировок.

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Несмотря на боль, в июле парень успешно завершил триатлон. Он регулярно ходил в спортзал, много гулял пешком и продолжал вести активный образ жизни. Однако со временем его состояние начало ухудшаться.

По словам Бена, сначала боль возникала периодически, поэтому не вызывала особого беспокойства. Однако со временем она стала более интенсивной, особенно ночью, а лодыжка начала заметно отекать.

«Это легко было списать на спортивную травму, полученную во время бега. Только в октябре стало действительно плохо: то симптомы исчезали, то снова появлялись. Всё было хорошо, а в следующий момент я вообще не мог ходить, становилось всё хуже и хуже», — рассказал спортсмен.

В начале ноября 2025 года Бен обратился к семейному врачу. К тому моменту его лодыжка уже значительно увеличилась в размерах. После рентгена врачи направили мужчину на магнитно-резонансную томографию.

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Сам Бен предполагал, что во время тренировок мог получить перелом или вывих. Однако результаты обследований оказались гораздо серьёзнее: врачи диагностировали остеосаркому — злокачественную опухоль кости.

«Я даже не думал об этом, был очень удивлен. Это был шок. Я понял это только после того, как прошел компьютерную томографию», — признался он.

Последующая биопсия показала, что опухоль длиной около 10 сантиметров поразила кость настолько сильно, что сохранить конечность было невозможно. Врачи сообщили Бену о необходимости ампутации правой ноги ниже колена.

По словам молодого человека, известие о предстоящей операции стало для него тяжелым ударом.

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«Всё рухнуло, я просто хотел исчезнуть. Мир сжался, было много эмоций», — поделился Бен.

После постановки диагноза врачи запретили ему нагружать пораженную ногу, поэтому он стал пользоваться костылями и инвалидной коляской.

Спортсмен прошел четыре курса химиотерапии, а в феврале 2026 года перенес четырёхчасовую операцию по ампутации ноги ниже колена. Лечение химиотерапией завершилось в конце августа.

В настоящее время Бен ожидает результатов контрольных обследований, которые должны показать, остались ли в его организме признаки рака. Также он готовится начать пользоваться протезом. По словам мужчины, стоимость протеза может составить от 8 до 15 тысяч фунтов стерлингов.

Несмотря на пережитое, Бен надеется со временем вернуться к активному образу жизни. В то же время он понимает, что восстановление займет много времени и к полноценным занятиям спортом, вероятно, сможет вернуться не раньше, чем через два года.

Теперь молодой человек стремится привлечь внимание к симптомам рака костей и призывает не игнорировать непонятную боль, особенно если она усиливается ночью или длится несколько недель.

«Если что-то не так, обратитесь к своему семейному врачу», — подчеркнул Бен.

Напомним, ранее 30-летняя Челси Тантум, которая с подросткового возраста регулярно посещала солярии, скончалась после борьбы с агрессивной меланомой. После постановки диагноза женщина публично рассказывала о своей болезни и предупреждала других об опасности ультрафиолетового излучения.

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