Списывал боль на тяжелую работу и пил парацетамол: 32-летний мужчина умер от редкого заболевания

Таблетки / © pexels.com

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Британец Рой Мугера сначала объяснял сильную боль в спине физическими нагрузками на работе и пытался справиться с ней с помощью парацетамола. Лишь спустя почти пять месяцев после появления симптомов врачи установили, что у мужчины редкая форма рака — синовиальная саркома. Рой скончался в возрасте 32 лет после длительной борьбы с болезнью.

Об этом сообщило издание Mirror.

Первые симптомы у Роя появились в 2023 году, когда он работал барменом. Из-за регулярной переноски тяжёлых ящиков с запасами и замены кегов с пивом в погребе он был уверен, что боль в спине возникла именно из-за физической нагрузки. Со временем дискомфорт стал настолько сильным, что мужчина уже не мог нормально спать. Он проводил ночи в игровом кресле, на диване или сидя на кровати, используя подушки и спортивную сумку с одеждой, чтобы поддерживать спину и левый бок.

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Со временем Рой также заметил болезненное уплотнение в левой боку, которое то увеличивалось, то уменьшалось. Кроме того, его начали беспокоить спазмы и боли в животе. До обращения за медицинской помощью он принимал безрецептурные обезболивающие препараты, в частности парацетамол и панадол, однако они не облегчали его состояние.

Мужчина неоднократно обращался к семейному врачу и посещал отделение неотложной помощи, пытаясь выяснить причину ухудшения самочувствия. Лишь спустя почти пять месяцев и после трёх консультаций у семейного врача биопсия выявила синовиальную саркому — редкую злокачественную опухоль, которую в Англии ежегодно диагностируют менее чем у 80 человек. После постановки диагноза медики сообщили Рою, что его заболевание неизлечимо.

Лечение оказалось чрезвычайно сложным. Из-за тяжелых побочных эффектов мужчина смог пройти лишь три из шести запланированных курсов химиотерапии. Кроме того, он дважды перенёс сепсис, представлявший угрозу для жизни. В марте 2024 года после лучевой терапии опухоль уменьшилась с 22 до 1 сантиметра, что дало надежду на улучшение. Однако впоследствии врачи обнаружили два узелка в правом легком, которые требовали дальнейшего лечения. Перед смертью опухоль снова увеличилась до 17 сантиметров, а рак вновь распространился на легкие.

После постановки диагноза Рой открыто говорил о том, насколько одиноко чувствуют себя люди с редкими онкологическими заболеваниями. Он вспоминал, что после того, как врачи сообщили ему о саркоме, он пытался найти других пациентов и поддержку. Впоследствии мужчина присоединился к благотворительной организации Sarcoma UK, где стал одним из самых активных участников, рассказывающих о жизни с этим заболеванием, чтобы другие пациенты не чувствовали себя одинокими.

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Рой Мугера скончался ранним утром 8 июля в возрасте 32 лет.

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