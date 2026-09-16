Списывал головную боль на похмелье: у 23-летнего мужчины обнаружили опасное заболевание

Головная боль оказалась симптомом рака мозга / © Pexels

Реклама

23-летний Кел Петри сначала не придал особого значения головной боли, которая возникала у него после употребления алкоголя. Мужчина решил, что просто «стареет» и теперь хуже переносит выпивку, однако впоследствии врачи обнаружили гораздо более серьёзную причину.

Об этом сообщило издание LADBible.

Реклама

Проблемы со здоровьем Петри заметил на Рождество. После употребления алкоголя боль появлялась примерно через три-четыре часа. Мужчина связывал это с возрастом, принимал ибупрофен и не особо беспокоился, поскольку после таблетки ему становилось лучше.

Реклама

Настоящая причина выяснилась уже в январе. Обследование показало, что у Петри пинеобластома четвертой степени — редкая злокачественная опухоль головного мозга.

С момента постановки диагноза мужчина перенес две операции. Врачи удалили опухоль, а также жидкость, скопившуюся в мозге. После этого Петри в течение нескольких недель проходил протонную лучевую терапию. Сейчас он продолжает лечение с помощью химиотерапии.

Причина появления опухоли остается неизвестной. По словам Петри, его случай настолько редкий, что им заинтересовалось большое количество врачей. Специалисты также пока не могут определить, возникло ли новообразование и развилось за короткое время или же длительный период оставалось скрытым, прежде чем появились симптомы.

Пинеобластома чаще всего выявляется у пациентов в возрасте до 20 лет. Заболевание может проявляться головной болью, тошнотой, повышением внутричерепного давления и нарушениями движений глаз.

Реклама

Напомним, что 39-летняя женщина сначала не воспринимала боль в спине, плечах и ребрах как тревожный симптом. Она купила новый матрас, однако её состояние продолжало ухудшаться.

Новости партнеров

Новости партнеров