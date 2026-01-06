Спит на трех кроватях и ездит в фургонах: как живет самый высокий человек в мире

Самый высокий человек в мире Султан Косен. Фото: @sultankosen47

Самый высокий человек на планете имеет рост более 2,5 метра, поэтому почти все бытовые вещи в его жизни требуют адаптации. Из-за своих параметров он спит на трех сдвинутых кроватях, а передвигаться может только просторными фургонами или автомобилями с открытой крышей.

Об этом сообщило издание Mirror.

Султан Косен впервые официально получил статус самого высокого человека в мире в 2009 году. На тот момент его рост достигал 243 сантиметров — впервые за более чем два десятилетия был зафиксирован человек выше 2,4 метра. Уже в 2011 году его рост составлял 251 см. Таким образом он превзошел предыдущего рекордсмена — китайца Си Шуня.

Ныне 43-летний гражданин Турции с детства заметно выделялся среди сверстников. Уже в девять лет его рост превышал 150 сантиметров. Чрезмерный рост принес не только физические неудобства, но и серьезные психологические трудности: по словам Косена, в школе его избегали, а некоторые дети даже боялись.

С возрастом добавились и проблемы со здоровьем. У мужчины начало резко сужаться поле зрения — он видел только то, что находилось прямо перед ним. Врачи установили, что причиной гигантизма стала опухоль гипофиза. Первое оперативное вмешательство не дало стойкого эффекта, однако повторная операция в 2008 году оказалась успешной и позволила стабилизировать состояние.

После этого жизнь Косена существенно изменилась. Уже через год представители Книги рекордов Гиннеса официально подтвердили не только его рекордный рост, но и самые большие в мире размеры рук и стоп. Сам мужчина признается, что именно тогда впервые почувствовал общественное признание и принятие.

Впрочем, ежедневные ограничения остаются до сих пор. Летать он может только бизнес- или первым классом, поскольку места экономкласса для него малы. Обычные такси не подходят по размерам, а в отелях персоналу приходится сдвигать по три односпальные кровати, чтобы обеспечить ему полноценный сон.

Несмотря на сложные годы в детстве, сегодня Косен называет своим главным достижением популярность и знакомства. По его словам, рекорд помог ему найти друзей в разных уголках мира.

В 2023 году статус самого высокого человека пытались поставить под сомнение после заявлений о якобы еще более высоком мужчине из Ганы. Однако независимые замеры не подтвердили эту информацию, поэтому рекорд Султана Косена остается в силе.

