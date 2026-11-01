Спит с клопами ради науки: энтомолог уже пять лет проводит необычный эксперимент

Клоп / © pixabay.com

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Британский энтомолог Ричард Найлор в течение последних пяти лет спит в одной кровати с постельными клопами. Таким необычным способом учёный тестирует устройства и репелленты, призванные помочь в борьбе с этими насекомыми. По его словам, за это время его кусали уже миллионы раз, но организм практически перестал реагировать на укусы.

Об этом пишет издание Unilad со ссылкой на рассказ ученого BBC.

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Почему исследователь позволяет клопам кусать себя

Ричард Найлор разводит насекомых в лаборатории, оборудованной в двухкомнатном помещении в саду его дома в графстве Глостершир. Он возглавляет некоммерческую организацию Bed Bug Foundation и имеет в своём распоряжении от 50 до 60 тысяч постельных клопов.

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Учёный пояснил, что ночует вместе с насекомыми, когда нужно опробовать новые средства борьбы с ними. Дело в том, что клопы активизируются, когда чувствуют присутствие человека. Если в постели никто не спит, они переходят в режим ожидания, поэтому проверить эффективность устройств и репеллентов в таких условиях невозможно.

Во время так называемых «дней кормления», которые проходят два раза в неделю, Нейлор прикрепляет часть насекомых к своей руке и продолжает работать.

По его словам, укусы теперь почти не доставляют ему неудобств: после кормления на коже появляется красное пятно, которое исчезает примерно через полчаса.

Почему клопов так сложно уничтожить

Нейлор отмечает, что постельные клопы приобрели устойчивость к современным инсектицидным спреям, из-за чего борьба с ними стала значительно сложнее. Его лаборатория также поставляет насекомых в разные страны, в частности для кинологических служб, которые используют специально обученных собак для выявления заражения в отелях.

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Учёный отмечает, что появление клопов может иметь серьёзные психологические последствия для людей. По его словам, пережитый опыт иногда оставляет длительные симптомы, схожие с посттравматическим стрессовым расстройством.

Он также пояснил, что насекомые обычно прячутся не в постельном белье, а в небольших тёмных щелях рядом с местом сна — в частности, за кроватью, возле застёжек-молний или швов матраса. Одним из признаков их присутствия могут быть чёрные пятна, похожие на чернила, которые оставляют клопы.

Эксперты советуют при подозрении на заражение обращаться к специалистам по борьбе с вредителями. Также рекомендуется осмотреть матрас и каркас кровати, убрать лишние вещи, находящиеся рядом с ней, и тщательно пропылесосить помещение.

Укусы клопов обычно вызывают зуд и дискомфорт, но, по словам фармацевтов, в большинстве случаев не представляют серьезной угрозы для здоровья. Чтобы облегчить симптомы, можно прикладывать к поражённым участкам прохладную влажную ткань, использовать смягчающие кремы или антигистаминные препараты. Расчесывать укусы не рекомендуется из-за риска инфицирования кожи.

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Напомним, на Мадагаскаре обитает необычный вид моли, которая пьет слёзы спящих птиц. Для этого насекомое использует хоботок с острыми зазубренными кончиками, которые, по предположению учёных, помогают ему добираться до слёзной жидкости.

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