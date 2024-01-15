Спит в кроватке и носит подгузники: взрослая женщина живет, как малыш (фото)

Женщина призналась, что тратит сумасшедшие суммы на подгузники, чтобы поддерживать свой образ жизни взрослого ребенка.

Об этом пишет Mirror.

Блогер Пейджи Миллер с восточного побережья США начинает каждый день с того, что просыпается в своей кроватке. После утренней смены подгузников она проводит время, играя с игрушками и создавая онлайн контент для сообщества взрослых детей и любителей подгузников в своей детской комнате.

Создавая собственную "службу подписчиков", она надеялась, что сможет помочь другим ощущать меньше стыда, а также покрыть дорогостоящие расходы, связанные с жизнью взрослого ребенка.

Пейджи Миллер / Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

Пейджи приняла этот образ жизни в 2018 году и еще в 2020-м объяснила, что ее целью всегда было нормализовать образ жизни, одновременно финансируя его. Она тратит 300 долларов США в месяц только на подгузники, которые финансируют ее фолловеры.

Постоянный образ жизни Пейджи означает, что она живет и на публику, и вне ее. Женщину не отпугивает негатив со стороны тех, кто не понимает ее образ жизни, несмотря на то, что недоброжелатели постоянно подвергают сомнению ее интеллект.

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"Я всегда коллекционировала игрушки, и у меня было моложе чувство юмора, поэтому все мои друзья и семья очень меня приняли", — сказала она. "Если вы будете вести себя так, будто в этом нет ничего страшного, люди воспримут вашу беззаботность как должное. Как только я достигла совершеннолетия, я начала искать в Интернете, есть ли еще такие люди, как я, и существует ли целое сообщество. Одно из самых ярких ощущений — это стыд, поэтому я решила обнародовать это. Я создала канал на YouTube и веб-сайт. Все о том, как прожить лучшую взрослую жизнь ребенка. Нам нравится играть с игрушками. Нам доставляет удовольствие то, что мы делали в детстве. Я коллекционирую Полли Покет и Барби. Мне нравится играть со своими мягкими игрушками. Вот что такое Little Space".

Пейджи Миллер / Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

Пейджи получила положительные отзывы от своих многочисленных фанатов в Интернете.

"Ежедневно я получаю электронные письма от людей, которые благодарят за то, что я такая публичная", — сказала она. "Некоторые люди просто не понимают, почему взрослый хочет вести себя или жить как ребенок. Все это связано с мышлением, позволяющим мелочи доставлять вам радость. Мы по-прежнему остаемся функциональными взрослыми людьми. Нам приходится делать обычные взрослые вещи, например, оплачивать счета, но на нас также лежит дополнительная ответственность за поддержание нашего образа жизни. Многие люди ставят под сомнение мой интеллект. Они спрашивают, почему нормальный умный человек может так жить. Я не реагирую на негатив. Это не нуждается в ответе. Я никому не навязываю свой образ жизни. Я могу одеваться как ребенок, но я не собираюсь пить молоко из бутылочки и сосать соску в общественных местах. Я осторожна, когда нахожусь на публике".

Пейджи Миллер / Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

По словам Пейджи, ее необычный образ жизни не повлиял на отношения. Она рассказала, что у нее не было партнера, также фанатеющего от такого образа жизни. Впрочем, сейчас женщина помолвлена с мужчиной, с которым встречается пять лет. Любимый полностью поддерживает выбор избранницы.

Напомним, Свидетель Иеговы подала в суд за то, что ей сделали переливание крови против воли. Она могла умереть на операционном столе.

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