Спит в прямом эфире: женщина шокировала суммой, которую зарабатывает в месяц

Американская стримерша и модель OnlyFans Амурант шокировала суммой своего заработка в месяц.

Инфлюенсер, настоящее имя которой Кейтлин Сирагуса, прославилось на Twitch, платформе для прямых трансляций видеоигр, на которой она зарабатывает деньги, делая несколько необычных вещей.

Выступая в подкасте The Iced Coffee Hour, она рассказала об одном из своих лучших начинаний по зарабатыванию денег — стрима сна. Ее трансляции во сне настолько популярны, что она заработала более 9940 долларов за несколько часов.

Амурант / Фото: twitch.tv/amouranth

"Если считать только на Twitch, наверное, около нескольких тысяч долларов", – сказала она. "Но если вы сочтете конверсии, возможно, в OnlyFans, пока я сплю, то, возможно, от 10 000 до 15 000 долларов".

Для мужчин, как пояснила Амурант, стримы приносят прибыль, потому что зрители будут жертвовать деньги, пытаясь разбудить стримера, либо посредством сообщений, либо посредством общего доступа к медиа для воспроизведения громкой музыки или видео. Она предположила, что ее зрители, скорее всего, настраиваются на некую форму вуайеризма – подглядывание с целью получения сексуального удовольствия.

Амурант / Фото: twitch.tv/amouranth

По ее оценкам, ее общий ежемесячный доход составляет 2 миллиона долларов в месяц.

Когда ее спросили, почему она не транслирует себя во сне каждую ночь, Амурант сказала, что этого не позволяет делать график.

"Расписание усложняется, потому что на следующее утро у меня может быть фотосессия или что-то такое. Я чувствую, что если вы будете делать это слишком много, это перестанет быть новинкой", — отметила она.

Напомним, в Сети опубликовали видео мексиканского курьера, который ел пиццу своего клиента. Как он замел следы.

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