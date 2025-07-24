Сплетни

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Сплетни — явление, которое многие считают позорным, но именно они оказались ключевым элементом социальной жизни людей. Ученые из разных стран пришли к выводу, что обсуждение других за спиной — это не просто досуг или вредная привычка, а глубоко укоренившаяся эволюционная стратегия выживания и социальной адаптации.

Об этом пишет Би-би-си.

Как объясняет Николь Хаген Хесс из Университета штата Вашингтон, сплетни — это не только «нехорошие разговоры о других», но, прежде всего, обмен информацией, касающейся репутации. Она отмечает: если нет внешних ограничений, сплетничают все — независимо от культуры или социального уровня.

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Профессор эволюционной антропологии Робин Данбар сравнивает сплетни у людей с грумингом у приматов — действием, которое служило не только для гигиены, но и для установления социальных связей, снижения стресса и определения места в иерархии.

Исследования Дартмутского университета показали: сплетни укрепляют эмоциональную связь между людьми. Более того, во время экспериментов участники, которые могли потолковать друг с другом, проявляли большую готовность к сотрудничеству и даже жертвовали больше в групповых играх.

В некоторых случаях сплетни имеют защитную функцию. Для женщин, в частности в ситуациях потенциальной угрозы со стороны мужчин, разделение информации с подругами или родственниками становится стратегически важным шагом. Это позволяет заранее избежать опасных ситуаций.

Антропологи также подчеркивают, что сплетни оказывают прямое влияние на репутацию — а она, в свою очередь, определяет социальный статус, доступ к ресурсам и даже экономические возможности. Во время соцсетей, когда каждый публично строит собственный имидж, контроль над репутационной информацией стал еще важнее.

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«Плетни — это не просто развлечение. Это универсальное человеческое качество, которое не стоит недооценивать или игнорировать», — заключает Хесс.

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